Esta podría ser la triste razón por la que desaparecieron los villanos de Disney

Los icónicos personajes como la Reina Malvada y Úrsula ya no aparecen en los parques durante el año

October 26, 2025 • 
Tania Franco
Esta podría ser la triste razón por la que desaparecieron los villanos de Disney

Getty Images.

Disney confirmó que sus personajes más icónicos —como Maléfica, la Reina Malvada y Úrsula— solo aparecerán durante la temporada de Halloween.

El resto del año, los visitantes no podrán encontrarlos en ninguno de sus parques.

En octubre, a las 4 de la tarde, el parque cierra para dar paso a una fiesta especial de Halloween, donde los villanos toman el escenario entre luces, música y desfiles nocturnos.

¿Por qué desaparecieron?

La razón podría estar lejos de la fantasía. Disney atraviesa una baja en visitantes, atribuida a falta de innovación, problemas de mantenimiento y aumentos recientes en los precios.

Al restringir la presencia de los villanos a una sola temporada, busca revivir el interés turístico y hacer del Halloween un evento imperdible.

Walt Disney World retira villanos

Anadolu/Anadolu Agency via Getty Images

Mientras tanto, Universal Studios avanza con fuerza gracias a la apertura de Epic Universe, un parque futurista que ha elevado los estándares del entretenimiento. Incluso celebridades como Justin Bieber han visitado el complejo, generando más atención mediática.

Disney parece apostar por la exclusividad, convertir a sus villanos en una atracción limitada, capaz de atraer multitudes una vez al año. Una jugada arriesgada, su ausencia probablemente logrará un mayor volumen de visitantes.

