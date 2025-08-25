¡Última oportunidad! Atracciones de Disney Orlando que cerrarán en 2025 y 2026

Walt Disney World en Orlando nunca deja de renovarse. Lo que para muchos visitantes es un recuerdo entrañable, para la compañía representa una oportunidad de transformar sus parques y ofrecer nuevas aventuras. En 2025 y 2026, varios juegos y áreas icónicas cerrarán de manera temporal o definitiva. Aquí te contamos cuáles son para que no te sorprendas en tu próxima visita.

Magic Kingdom

Big Thunder Mountain Railroad: uno de los clásicos de Frontierland está cerrado desde enero de 2025. La montaña rusa volverá renovada en 2026. Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: se despide en agosto de 2025 para una gran remodelación, con reapertura prevista para 2026. Liberty Square Riverboat: el histórico barco de vapor finalizó su recorrido en julio de 2025, cerrando definitivamente.

Disney’s Hollywood Studios

Muppet*Vision 3D: la proyección 3D creada en honor a Jim Henson bajó su telón en junio de 2025. Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith: operará hasta finales de 2025. Cerrará en 2026 para transformarse con temática de Los Muppets.

Disney’s Animal Kingdom

It’s Tough to Be a Bug!: el show bajo el Árbol de la Vida cerró en marzo de 2025. TriceraTop Spin y Fossil Fun Games: atracciones del área DinoLand U.S.A. que dejaron de funcionar en enero de 2025. The Boneyard: el parque infantil inspirado en excavaciones de dinosaurios cerrará sus puertas en septiembre de 2025. En su lugar llegará Tropical Americas, un nuevo espacio inspirado en Encanto e Indiana Jones, con apertura prevista para 2027.

Si planeas tu viaje para los próximos meses, revisa la app oficial My Disney Experience para asegurarte de qué juegos estarán disponibles.