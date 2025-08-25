Suscríbete
Travel

¡Última oportunidad! Atracciones de Disney Orlando que cerrarán en 2025 y 2026

Estos clásicos dicen adiós para dar paso a nuevas experiencias mágicas

August 25, 2025 • 
Tania Franco
Magic Kingdom, Disney World, Orlando, Florida, USA

Melvyn Longhurst/Getty Images

Walt Disney World en Orlando nunca deja de renovarse. Lo que para muchos visitantes es un recuerdo entrañable, para la compañía representa una oportunidad de transformar sus parques y ofrecer nuevas aventuras. En 2025 y 2026, varios juegos y áreas icónicas cerrarán de manera temporal o definitiva. Aquí te contamos cuáles son para que no te sorprendas en tu próxima visita.

Magic Kingdom

  1. Big Thunder Mountain Railroad: uno de los clásicos de Frontierland está cerrado desde enero de 2025. La montaña rusa volverá renovada en 2026.
  2. Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: se despide en agosto de 2025 para una gran remodelación, con reapertura prevista para 2026.
  3. Liberty Square Riverboat: el histórico barco de vapor finalizó su recorrido en julio de 2025, cerrando definitivamente.

Disney’s Hollywood Studios

  1. Muppet*Vision 3D: la proyección 3D creada en honor a Jim Henson bajó su telón en junio de 2025.
  2. Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith: operará hasta finales de 2025. Cerrará en 2026 para transformarse con temática de Los Muppets.

Disney’s Animal Kingdom

  1. It’s Tough to Be a Bug!: el show bajo el Árbol de la Vida cerró en marzo de 2025.
  2. TriceraTop Spin y Fossil Fun Games: atracciones del área DinoLand U.S.A. que dejaron de funcionar en enero de 2025.
  3. The Boneyard: el parque infantil inspirado en excavaciones de dinosaurios cerrará sus puertas en septiembre de 2025. En su lugar llegará Tropical Americas, un nuevo espacio inspirado en Encanto e Indiana Jones, con apertura prevista para 2027.

Si planeas tu viaje para los próximos meses, revisa la app oficial My Disney Experience para asegurarte de qué juegos estarán disponibles.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
