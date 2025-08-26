Ella es Tiffany Cromwell, la guapa novia ciclista de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas es uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1. El finlandés de 35 años es el nuevo compañero de Checo Pérez.

Desde hace varios años, Valtteri ha expresado su amor por México y su gusto por la gastronomía de nuestro país, en especial por los tradicionales tacos que probó en la famosa taquería El Califa de León en la CDMX.

Nacido en Nastola, Finlandia, debutó en la categoría del máximo automovilismo en 2013, temporada en la que comenzó a forjar su nombre como piloto.

Gracias a su buen rendimiento con Williams, fue fichado por Mercedes en 2017, y se mantuvo en la escudería hasta 2021, logrando dos subcampeonatos mundiales en 2019 y 2020, además de 58 podios y 10 victorias, mismas que lo consolidaron como un gran competidor de la F1.

Entre 2022 y 2023 compitió para Alfa Romeo y un año después su casa fue Sauber en un reestructuración donde regresaron para competir en F1 y terminó en puesto 22. Esta temporada 2025 de la F1, Bottas regresó a Mercedes como piloto de reserva.

Ahora, el piloto que cuenta con más de una década de experiencia volverá al volante con Checo Pérez en la escudería Cadillac.

Además de su vida dentro de las pistas, Bottas ha desarrollado una gran pasión por el ciclismo profesional, disciplina en la que ha incursionado en los últimos años y en la que conoció a su actual pareja, la ciclista profesional y olímpica Tiffany Cromwell.

Entre 2010 y 2019, Bottas estuvo casado con la nadadora olímpica Emilia Pikkarainen, sin embargo, su matrimonio llegó a su fin oficialmente en noviembre de 2019, por los desafíos de la carrera del piloto.

Años después en 2020, Bottas comenzó su relación con Tiffany Cromwell, ciclista profesional australiana. Cromwell compite en el equipo Canyon-SRAM y ha destacado en eventos como el Tour de Francia femenino y etapas del Giro de Italia.

A pesar de que estudió diseño de moda, optó por centrarse en su carrera deportiva, convirtiéndose en una destacada atleta.

Ambos se conocieron en Mónaco y conectaron por su pasión por el ciclismo. Más allá de la pista, la pareja ha emprendido proyectos empresariales juntos. En 2022, lanzaron Oath Gin, un whisky premium que simboliza raíces finlandesas y australianas.