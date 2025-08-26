Suscríbete
Sports

Ella es Tiffany Cromwell, la guapa novia ciclista de Valtteri Bottas

Este martes se dio a conocer que el piloto mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán los pilotos de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de la F1

August 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
novia-de-valtteri-bottas-tiffany-cromwelljpeg

Valtteri Bottas es uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1. El finlandés de 35 años es el nuevo compañero de Checo Pérez.

Desde hace varios años, Valtteri ha expresado su amor por México y su gusto por la gastronomía de nuestro país, en especial por los tradicionales tacos que probó en la famosa taquería El Califa de León en la CDMX.

Nacido en Nastola, Finlandia, debutó en la categoría del máximo automovilismo en 2013, temporada en la que comenzó a forjar su nombre como piloto.

Gracias a su buen rendimiento con Williams, fue fichado por Mercedes en 2017, y se mantuvo en la escudería hasta 2021, logrando dos subcampeonatos mundiales en 2019 y 2020, además de 58 podios y 10 victorias, mismas que lo consolidaron como un gran competidor de la F1.

Entre 2022 y 2023 compitió para Alfa Romeo y un año después su casa fue Sauber en un reestructuración donde regresaron para competir en F1 y terminó en puesto 22. Esta temporada 2025 de la F1, Bottas regresó a Mercedes como piloto de reserva.

Ahora, el piloto que cuenta con más de una década de experiencia volverá al volante con Checo Pérez en la escudería Cadillac.

Además de su vida dentro de las pistas, Bottas ha desarrollado una gran pasión por el ciclismo profesional, disciplina en la que ha incursionado en los últimos años y en la que conoció a su actual pareja, la ciclista profesional y olímpica Tiffany Cromwell.

Entre 2010 y 2019, Bottas estuvo casado con la nadadora olímpica Emilia Pikkarainen, sin embargo, su matrimonio llegó a su fin oficialmente en noviembre de 2019, por los desafíos de la carrera del piloto.

Años después en 2020, Bottas comenzó su relación con Tiffany Cromwell, ciclista profesional australiana. Cromwell compite en el equipo Canyon-SRAM y ha destacado en eventos como el Tour de Francia femenino y etapas del Giro de Italia.

A pesar de que estudió diseño de moda, optó por centrarse en su carrera deportiva, convirtiéndose en una destacada atleta.

Ambos se conocieron en Mónaco y conectaron por su pasión por el ciclismo. Más allá de la pista, la pareja ha emprendido proyectos empresariales juntos. En 2022, lanzaron Oath Gin, un whisky premium que simboliza raíces finlandesas y australianas.

Valtteri Bottas Tiffany Cromwell
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
renata-zarazua-historia-usopen
Sports
Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mundial.jpg
Sports
El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ ya tiene fecha
August 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Tiffany & Co
Sports
Tiffany & Co. inaugura un pop up en el US Open 2025 con experiencia inmersiva junto a Meta AI
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
Anahí Álvarez - Orgullo Mexicano - Deporte - China
Sports
Orgullo mexicano: Anahí Álvarez se corona campeona mundial
August 19, 2025
 · 
Tania Franco
checo-perez-cadillac.jpg
Sports
Revelan cuándo Cadillac anunciará el fichaje de Checo Pérez
El mexicano se uniría a la escudería estadounidense tras una larga pausa en las carreras
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mundial-2026.jpeg
Sports
Conoce el proceso para voluntarios del Mundial 2026
La FIFA inició inscripciones para el programa de voluntarios de la Copa Mundial 2026
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-burgosjpeg
Sports
Laura Burgos gana medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025
La mexicana se coronó en la categoría de los 54 kg de muaythai
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Singapore 2025 World Aquatics Championships - Day 20: Diving
Sports
México hace historia en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025: medallas, récords y orgullo nacional
Este Mundial será recordado como el momento en el que el mundo volteó a vernos
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
isaac-del-toro.jpeg
Sports
Isaac del Toro es campeón del Circuito de Getxo en España
Es el primer latinoamericano en ganar esta competencia
August 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez