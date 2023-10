Este es el casco que usará Checo Pérez en el GP de México

El casco que usará Checo Pérez en el Gran Premio de México 2023 ya se dio a conocer y encantó a los fans.

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Red Bull, usará un casco edición especial, está inspirada en la tradición del Día de Muertos.

Esta festividad mexicana se celebra los días 1 y 2 de noviembre, mientras que el GP México será el 29 de octubre.

Es una forma de conectar con los fans mexicanos, aunque el piloto mexicano es ya una estrella del automovilismo.

En el diseño se ven ilustraciones del papel picado que se utiliza en las ofrendas por el Día de Muertos.

Asimismo, hay dibujos del maguey, que es un agave característica de Jalisco, de donde es originario. No podía faltar el lema: Fórmula 1: Never give up!

En la página de Oracle Red Bull Racing puede verse a detalle.

Gran Premio México 2023

Max Verstappen ganó el campeonato de pilotos de esta temporada, pero en la lucha por el subcampeonato están ‘Checo’ Pérez y Lewis Hamilton.

El tapatío llega al Gran Premio de México 2023 con 240 puntos, mientras que Hamilton con 201 puntos.

Las fechas y horarios más importantes son:



Sábado 28 de octubre (15:00 a 16:00 horas): Clasificación

Domingo 29 de octubre (14:00 horas): Carrera.

El Gran Premio de México es uno de los eventos deportivos más importantes de México.

Sergio “Checo” Pérez

Es el piloto mexicano más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Nació el 26 Enero 1990.

Tiene 33 años e inició su carrera en el año 2011. Se convirtió en el primer mexicano en correr en la F1 desde Héctor Rebaque en 1981.

El primer podio de Checo llegó en Malasia en 2012. Tuvo una memorable victoria en su primera carrera de F1 en el Gran Premio de Baréin en 2020.

Es por mucho, el personaje a seguir en el GP de México.