Marco Verde desmiente venta de su coche para viajar a los Olímpicos París 2024

El ganador de la medalla de plata en París 2024, Marco Verde desmintió que haya tenido que vender su auto para poder ir a los Juegos.

Durante su participación en la justa olímpica, un rumor señaló que Marco Verde y su familia tuvieron que vender un auto para poder solventar gastos, ante esta situación el medallista de plata negó que esto haya sucedido y dijo, “ni carro tenemos”.

El boxeador mexicano mencionó que el viaje de su mamá a la capital parisina fue pagado por él, pues era uno de sus objetivos en el camino a los Juegos Olímpicos.

“No se cómo se armó el mitote, pero yo dije desde antes que le iba a regalar el viaje a mi mamá y así fue. Se lo di con los apoyos de becas y estímulos, pero no, ni carro tenemos”, dijo y añadió que su papá y él siempre han andado en moto.

En medio de todo el revuelo que ocasionó el rumor, la marca de autos Mazda expuso que le regalaría un coche al deportista y aunque Marco ya explicó la situación a los directivos de la firma, es probable que sí reciba el auto como un regalo al deportista que puso en alto el nombre de México.

“Al parecer Mazda de todos modos me va a dar el auto, así que gracias por eso, le dije la verdad al CEO de la empresa automotriz y me dijo que quizá sí me lo daba”, mencionó.

El presidente de Mazda México, dijo que el pugilista mexicano será recompensado tras ganar la medalla de plata en boxeo.