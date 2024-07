Por qué estos países no pueden participar en los Juegos Olímpicos París 2024

Los Juegos Olímpicos de París están a unos días de empezar, y en ellos participarán más de 15 mil atletas provenientes de 206 países. Sin embargo, hay naciones que no estarán en la justa por razones políticas y de conflictos bélicos.

¿Cuáles son los países que no pueden participar en Paris 2024?

Debido a la situación actual que vive el mundo por conflictos internacionales, algunos países no podrán competir en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Se pide que los atletas sean neutros y no expresen su apoyo a la guerra o fuerzas militares de las naciones excluidas, así como no portar ningún color o algún elemento que sea similar a las banderas o himnos de ellas.

Los países que no participarán en la próxima Olimpiada son Rusia y Bielorrusia. La razón por la que el COI decidió excluirlos de la máxima justa deportiva internacional es la invasión rusa a Ucrania y el apoyo bielorruso a ello. Además, los líderes y oficiales de los gobiernos de ambas naciones no serán invitados para acudir a los Juegos Olímpicos.

Las dos delegaciones especiales que participarán en Paris 2024 son el Equipo Olímpico de Refugiados y el Equipo Neutral. El primero está conformado por atletas que se vieron forzados a salir de sus países por conflictos o persecuciones, mientras que el segundo estará compuesto por 55 deportistas rusos y 28 bielorrusos

Los países que participan en los Juegos Olímpicos

Por otro lado, estos son todos los países que participarán en los Juegos Olímpicos de Paris 2024:

Afganistán

Albania

Alemania

Andorra

Angola

Antigua y Barbuda

Arabia Saudita

Argelia

Argentina

Armenia

Aruba

Atletas Individuales Neutrales

Australia

Austria

Azerbaiyán

Bangladesh

Bahamas

Barbados

Baréin

Bélgica

Belice

Benín

Bermudas

Birmania

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Botsuana

Brasil

Brunéi

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Bután

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Canadá

Catar

Chad

Chile

China Taipéi

Chipre

Colombia

Congo

Comoros

Corea del Norte

Corea del Sur

Costa de Marfil

Costa Rica

Croacia

Cuba

Dinamarca

Dominica

Ecuador

Egipto

Equipo Olímpico de Refugiados

El Salvador

Emiratos Árabes Unidos

Eritrea

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos

Estonia

Etiopia

Esuatini

Filipinas

Finlandia

Estados Federados de Micronesia

Fiji

Francia

Gabón

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Gran Bretaña

Grecia

Guam

Guatemala

Guinea

Guinea-Bisáu

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haití

Honduras

Hong Kong

Hungría

India

Indonesia

Irak

Irán

Irlanda

Islandia

Isla Caimán

Islas Cook

Islas Marshall

Islas Salomón

Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Israel

Italia

Jamaica

Japón

Jordania

Kazajistán

Kenia

Kirguistán

Kiribati

Kosovo

Kuwait

Laos

Lesoto

Letonia

Líbano

Liberia

Libia

Liechtestein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia del Norte

Madagascar

Malasia

Maldivas

Malí

Malta

Marruecos

Mauricio

Mauritania

México

Moldavia

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Namibia

Nauru

Nepal

Nicaragua

Níger

Nigeria

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Pakistán

Palau

Palestina

Panamá

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Puerto Rico

República Checa

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

República Democrática de Timor-Leste

República Dominicana

República de Malawi

República Popular China

Ruanda

Rumania

Omán

Samoa

Samoa Americana

San Cristóbal y Nieves

San Marino

San Vicente y las Granadina

Santa Lucía

Seychelles

Senegal

Serbia

Sierra Leona

Singapur

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudáfrica

Sudán

Sudán del Sur

Suecia

Suiza

Surinam

Tailandia

Tanzania

Tayikistán

Tonga

Togo

Trinidad y Tobago

Túnez

Turkmenistán

Turquía

Tuvalu

Ucrania

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yemen

Yibuti

Zambia

