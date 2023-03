Aislinn Derbez nos habla de sus proyectos en pro del medio ambiente

Además de ser conocida por su amplia trayectoria como actriz, formando parte de un sinfín de historias en el cine y la televisión, desde hace un par de años, Aislinn Derbez ha dedicado gran parte de su tiempo y recursos a proyectos personales que impacten a nivel social. Lo antes mencionado, dado su interés en dejar una huella y legado positivo. Bajo esta premisa, originalmente se sumó como socia de Morena Corazón, firma de joyería mexicana que enaltece el trabajo artesanal; asimismo incursionó en los negocios con AMAI, marca de productos de belleza y cuidado personal cien por ciento sustentables, a la par de crear un proyecto 360 que hoy camina de la mano de una gran comunidad conocida como La magia del caos.

¿CÓMO SURGE TU INTERÉS POR CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?

Desde siempre me ha gustado cuidar el medio ambiente e informarme. Además, ante la situación tan alarmante que vivimos y con todo lo que está sucediendo, me interesa mucho formar parte, pues considero que son los pequeños hábitos que están a nuestro alcance y los que podemos manejar, los que al final, aunque parecieran pequeños granos de arena, resultan el cambio que necesitamos y una ayuda muy favorable para el medio ambiente.

¿CUÁLES FUERON LOS PRIMEROS Y PEQUEÑOS CAMBIOS QUE REALIZASTE PARA CREAR NUEVOS HÁBITOS EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE?

En general, creo que comencé por eliminar el uso del plástico en mi vida, justamente desde bolsas del super, hasta los popotes. Más adelante, me enfoqué en los productos del uso diario como shampoo o acondicionador y otros productos de cuidado personal y de belleza.

¿CÓMO HA SIDO ESTE PROCESO PARA TI?

Creo que es justo eso: un proceso, y es poco a poco, pues no se trata de ser radicales, yo no lo soy, soy una ambientalista muy imperfecta, pero trato y trabajo con lo que tengo y conforme voy pudiendo.

No se trata de nunca más comprar una botella de plástico o nunca más aceptar un popote, pues no siempre se puede, simplemente se trata de los cambios pequeños que hacen grandes diferencias y, a la larga, consiguen establecer nuevos hábitos en nuestra vida.

¿CÓMO FUE LA BÚSQUEDA DE PRODUCTOS QUE FUERAN RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y QUE, A SU VEZ, FUERAN LO QUE ESPERABAS Y DESEABAS?

No fue del todo fácil; comenzamos a buscar productos que fueran responsables con el ambiente, sin plásticos ni químicos, y al principio no encontrábamos nada bueno, por eso fue que decidimos abrir AMAI, una marca de productos de belleza sustentables, pues la realidad es esta: muchas veces las marcas sacrifican la calidad de sus productos, con tal de cumplir con el cuidado del planeta, lo cual está bien, pero no convence a la gente de querer sumarse al cambio, pues el producto no les favorece. Hoy sabemos que sí se puede crear productos de calidad y que sean sustentables.

¿CÓMO VES ESTA TENDENCIA HACIA LO SUSTENTABLE?

En este momento lo vemos como una moda o tendencia, pero creo que, lamentable o afortunadamente, en el futuro no va a quedar de otra y la sustentabilidad será la única viabilidad. También creo que lo que hoy en legal, mañana no lo será, ya no hablaremos de moda sino de una imposición, pues el mundo se está dañando a unos niveles impresionantes que no son sostenibles.

