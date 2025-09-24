Suscríbete
Entretenimiento

Ale Capetillo muestra el regalo especial que le hizo su mamá, Biby Gaytán

Ale dio detalles del lujoso obsequio que le dio su mamá cuando la joven se mudó de su hogar familiar a inicios de 2021 para irse a vivir a España

September 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ale-capetillo-biby-gaytan-regalo.jpg

ESPECIAL

Ale Capetillo compartió uno de los recuerdos más importantes de su vida en España, lugar al que se mudó para estudiar y trabajar, y donde, sin pensarlo conoció al amor de su vida, que ahora es su esposo, el libanés Nader Shoueiry.

Hace años cuando la influencer se mudó, su madre le regaló una joya familiar muy especial para que siempre la recordara aún estando lejos.

La influencer reveló a través de un video que en aquella despedida de su casa, la cual calificó como muy melancólica, su mamá le hizo un obsequio muy especial al darle una pieza de su joyero que para Ale representaba mucho más de su valor económico, pues significaba llevar consigo una parte de la historia de la actriz Biby Gaytán, y al mismo tiempo era un símbolo de protección para la joven.

ale-capetillo-reloj.jpeg

El objeto que la cantante y actriz le entregó a su hija menor fue un reloj que la transportó a su infancia. “Sin decirme nada me puso algo adentro de la mano y tan solo de sentir, sabía que era su reloj de toda la vida”, recordó Ale, quien asegura que vio ese mismo reloj en la muñeca de su madre durante los 21 años que vivieron juntas, por eso, llevarlo puesto significa tenerla presente en todo momento.

Para Ale Capetillo este es el mejor regalo que ha recibido en toda su vida por el valor emocional que guarda.

El reloj es una pieza clásica de la firma suiza Rolex: un Oyster Perpetual Datejust para dama, con dial de acero y oro amarillo.

Ale Capetillo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
adela-noriega-que-se-sabe-de-ella-paradero-no-murio.jpg
Entretenimiento
Excompañera de Adela Noriega revela cómo era detrás de cámaras
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hijo-de-itati-cantoral-cambio-de-apellido.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Itatí Cantoral revela por qué se quitó sus apellidos
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-policiajpg
Entretenimiento
Ex policía es detenido por irrumpir la casa de Travis Kelce en busca de Taylor Swift
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-distanciamiento-con-su-papa.jpg
Entretenimiento
Christian Nodal habla del supuesto distanciamiento con su padre y representante
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los mejores episodios de Friends
Entretenimiento
Los 5 episodios de Friends que los fans jamás olvidan
31 años de risas y drama: Friends y sus episodios más icónicos según la audiencia
September 22, 2025
 · 
Tania Franco
cumpleaños-hija-de-salma-hayek.jpg
Entretenimiento
Salma Hayek celebra el cumpleaños 18 de su hija Valentina con emotivas fotos
La actriz veracruzana y su esposo François-Henri Pinault celebraron los 18 de su hija en un castillo de Inglaterra
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kim Kardashian & Kanye West
Entretenimiento
Kim Kardashian rompe el silencio tras polémico documental no autorizado de Kanye West
En medio de nuevas revelaciones, la empresaria explica por qué no verá el documental sobre su exesposo ni permitirá que sus hijos lo vean
September 22, 2025
 · 
Tania Franco
alexandra-grant-keanu-reeves.jpeg
Entretenimiento
Alexandra Grant y Keanu Reeves se habrían casado en secreto
Nuevos rumores apuntan a que la pareja se casó durante un viaje a Europa a principios del verano
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-vestido-isaac-moreno.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo vuelve a lucir en público el vestido con el que conoció a su novio Isaac Moreno
Durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, la conductora llevó un look que acaparó miradas
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez