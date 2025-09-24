Ale Capetillo muestra el regalo especial que le hizo su mamá, Biby Gaytán

Ale Capetillo compartió uno de los recuerdos más importantes de su vida en España, lugar al que se mudó para estudiar y trabajar, y donde, sin pensarlo conoció al amor de su vida, que ahora es su esposo, el libanés Nader Shoueiry.

Hace años cuando la influencer se mudó, su madre le regaló una joya familiar muy especial para que siempre la recordara aún estando lejos.

La influencer reveló a través de un video que en aquella despedida de su casa, la cual calificó como muy melancólica, su mamá le hizo un obsequio muy especial al darle una pieza de su joyero que para Ale representaba mucho más de su valor económico, pues significaba llevar consigo una parte de la historia de la actriz Biby Gaytán, y al mismo tiempo era un símbolo de protección para la joven.

El objeto que la cantante y actriz le entregó a su hija menor fue un reloj que la transportó a su infancia. “Sin decirme nada me puso algo adentro de la mano y tan solo de sentir, sabía que era su reloj de toda la vida”, recordó Ale, quien asegura que vio ese mismo reloj en la muñeca de su madre durante los 21 años que vivieron juntas, por eso, llevarlo puesto significa tenerla presente en todo momento.

Para Ale Capetillo este es el mejor regalo que ha recibido en toda su vida por el valor emocional que guarda.

El reloj es una pieza clásica de la firma suiza Rolex: un Oyster Perpetual Datejust para dama, con dial de acero y oro amarillo.