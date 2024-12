Alejandra Guzmán revela qué pasará con la casa de su mamá Silvia Pinal

La cantante Alejandra Guzmán afirmó que su mamá dejó todo en orden para evitar pleitos en la familia Pinal. Será en los próximos días cuando los hijos y nietos abrirán el testamento.

Una de las grandes incógnitas tras la muerte de Silvia Pinal, es quién se quedará con la casa de la actriz que se ubica en el Pedregal, una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México, y que fue construida en 1995 por el famoso arquitecto Manuel Rosen.

En entrevista, Alejandra fue cuestionada sobre qué pasará con la residencia, si la piensan vender, rentar o habitar. La rockera declaró que sus hermanos y ella están esperando lo que diga el testamento sobre la casa.

Sin embargo, Alejandra dijo que piensa que se le quedará a ella, aunque no tiene ningún interés especial, ya que ella tiene su casa y otros departamentos.

“No sé si venderán la casa, a mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces no sé... realmente es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento. Mi mamá tuvo y tiene muchísimas cosas, pero todo lo dejó súper organizado, no se le va una”.

Aunque para Alejandra los bienes materiales no tiene mucha importancia, reconoció que se siente halagada de tener regalos de su madre.

La artista no se considera materialista, pero valora lo que su madre pudo dejarle. “Yo una vez le presté dinero para comprar su teatro Silvia Pinal y ella me pagó con uón departamento que tengo por ahí en Bucareli. Todo lo que ella me dejó, qué padre que me lo haya dejado, pero yo no soy tan materialista”.