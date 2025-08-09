Alejandra Guzmán se sincera sobre el diagnóstico de enfermedad crónica que padece

Luego de cancelar sus conciertos, Alejandra Guzmán contó que enfrenta un nuevo diagnóstico de enfermedad crónica.

“Soy hipertensa, sigo en recuperación”, dijo Alejandra Guzmán sobre el estado de su salud. La hipertensión arterial es una enfermedad que requiere control médico constante y puede tener implicaciones en la vida cotidiana de quienes la padecen.

El 24 de julio, Alejandra alarmó a sus fans por el comunicado que emitió a la par de cancelar todos sus conciertos programados para lo que resta del año.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey y el pasado viernes 18 de julio”.

La famosa dijo que en la cirugía le extrajeron, “liquido sinovial y muchas cositas”, lo que sugiere un procedimiento relacionado con problemas articulares o inflamatorios, sin embargo, aseguró que se encuentra bien.

Dispuesta a atacar las indicaciones médicas, la cantante se ha mantenido reservada, aunque hasta ahora fue captada por la prensa.