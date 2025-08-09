Suscríbete
Entretenimiento

Alejandra Guzmán se sincera sobre el diagnóstico de enfermedad crónica que padece

Tras ser operada de emergencia y tomar un descanso para su recuperación, la cantante reveló la condición médica que le fue detectada

August 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
alejandra-guzman-pospone-conciertos-salud.jpg

Getty Images

Luego de cancelar sus conciertos, Alejandra Guzmán contó que enfrenta un nuevo diagnóstico de enfermedad crónica.

“Soy hipertensa, sigo en recuperación”, dijo Alejandra Guzmán sobre el estado de su salud. La hipertensión arterial es una enfermedad que requiere control médico constante y puede tener implicaciones en la vida cotidiana de quienes la padecen.

El 24 de julio, Alejandra alarmó a sus fans por el comunicado que emitió a la par de cancelar todos sus conciertos programados para lo que resta del año.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey y el pasado viernes 18 de julio”.

La famosa dijo que en la cirugía le extrajeron, “liquido sinovial y muchas cositas”, lo que sugiere un procedimiento relacionado con problemas articulares o inflamatorios, sin embargo, aseguró que se encuentra bien.

Dispuesta a atacar las indicaciones médicas, la cantante se ha mantenido reservada, aunque hasta ahora fue captada por la prensa.

alejandra guzman
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Wildfire burns area size of Paris in southern France
Entretenimiento
Incendio en el sur de Francia deja una víctima y arrasa 16 mil hectáreas en 24 horas
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
paulina-rubio-colate-.jpg
Entretenimiento
Detienen al hijo de Paulina Rubio en aeropuerto de España por viajar solo
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Opening Ceremony - 21st Marrakech International Film Festival
Entretenimiento
Jacob Elordi vuelve a la soltería y ya es uno de los solteros más codiciados de Hollywood
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
pelicula-año-en-oxford-netflix.jpeg
Entretenimiento
Mi año en Oxford, ¿por qué el final de la película no es el mismo que en el libro?
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
humberto zurita stephanie salas
Entretenimiento
Humberto Zurita abre su corazón para hablar de cómo está viviendo su relación con Stephanie Salas
El actor también contó a la prensa que tiene una relación cercana con una de las hijas de Stephanie Salas
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yuridia-mama.jpg
Entretenimiento
Yuridia confiesa que tuvo dificultades para ser mamá
Yuridia y Matías Aranda abrieron su corazón para compartir los difíciles momentos que atravesaron desde que eran novios porque no podían tener hijos
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kylie-jenner-hablando-español.jpg
Entretenimiento
Kylie Jenner está aprendiendo español gracias a esta persona
Su maquillador personal, Ariel Tejada es un estilista dominicano que reside en Nueva York
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-08-06 at 9.41.36 PM.jpeg
Entretenimiento
El momento que dejó sin palabras a los fans de Maluma en su concierto de la CDMX
El cantante colombiano tuvo 3 fechas sold out en El Palacio de los Deportes, hizo vibrar a los mexicanos con su mayores éxitos, pero hubo un momento que marcó la primer noche
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
papa-y-hermanos-brad-pitt-.jpg
Entretenimiento
Quién es el papá y los hermanos de Brad Pitt
Ayer se reportó la muerte de la madre del actor a los 84 años, según confirmó la revista People
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez