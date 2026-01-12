Alejandro Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Vicente Fernández compartió un mensaje en redes sociales para tranquilizar a sus fans luego de que trascendiera que fue internado en el hospital. “Hola, mi gente. Les quiero compartir que me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho”, dijo.

En otra publicación, Alejandro agradeció las muestras de cariño de sus fans, sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud. Más tarde, compartió una imagen desde una cama de hospital, donde aparece con lentes y un mensaje en inglés que decía, “no te preocupes por nada, porque todo va a salir bien, cantando: no te preocupes por nada”. Se trata de la parte de la canción “Three Little Birds” de Bob Marley & The Wailers que habla de optimismo, esperanza y tranquilidad.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la apendicitis es una inflamación del apéndice, una pequeña bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. Generalmente, provoca dolor en el abdomen bajo derecho, aunque en muchas personas inicia alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que la inflamación avanza, el dolor incrementa y se vuelve intenso.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, el cantante de 54 años reveló que enfrentó una situación delicada debido a complicaciones derivadas de un tratamiento y una bacteria.