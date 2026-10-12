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Alejandro Sanz lanza romántica indirecta a Stephanie Cayo en su concierto de la CDMX

El cantante español hizo vibrar a miles de fans durante su gira “¿Y ahora qué?”, pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando hizo una referencia especial a su novia

Octubre 11, 2026 • 
Tania Franco
Alejandro Sanz lanza romántica indirecta a Stephanie Cayo en su concierto de la CDMX

Foto: @unlunar

Este sábado 10 de octubre, Alejandro Sanz se presentó en la Ciudad de México con un concierto completamente agotado, como parte de su gira ¿Y ahora qué?, en el que sus seguidores corearon algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

Sin embargo, más allá de la música, uno de los momentos que llamó especialmente la atención fue un comentario que el intérprete hizo sobre el escenario y que muchos relacionaron con su vida sentimental.

Alejandro Sanz lanza romántica indirecta a Stephanie Cayo en su concierto de la CDMX

Foto: @AlejandroSanz

¿Alejandro Sanz hace referencia a Stephanie Cayo?

En medio de su presentación, Alejandro Sanz se refirió a su baterista como su “segunda peruana favorita”, una frase que provocó una reacción entre los asistentes y que fue interpretada como una romántica referencia a Stephanie Cayo, actriz peruana con quien mantiene una relación sentimental.

Alejandro Sanz lanza romántica indirecta a Stephanie Cayo en su concierto de la CDMX

IG: @unlunar

Aunque el cantante no mencionó directamente a Cayo en ese momento, sus palabras dejaron entrever el cariño que siente por ella y dieron una pista de lo bien que estaría marchando su romance. El concierto reunió a aproximadamente 60 mil asistentes y registró localidades agotadas.

Alejandro Sanz
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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