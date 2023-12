Alessandra Rosaldo habla contundente de las acusaciones de acoso sexual en contra de su padre

La cantante Alessandra Rosaldo sale en defensa de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, luego de que fuera acusado por la actriz Elaine Haro de cometer acoso, espionaje, intimidaciones y conductas inapropiadas en contra de su persona.

Alessandra Rosaldo fue cuestionada durante la alfombra roja de “De Viaje con los Derbez”, y aseguro que dichas acusaciones son difamaciones de la joven para llamar la atención e impulsar su carrera, por lo que ella y su familia ya se preparan para abordar los señalamientos que han manchado la reputación de su progenitor.

Elaine Haro, mejor conocida por su participación en la bioserie de Gloria Trevi, “Ellas soy yo”, dijo ser víctima de acoso y expresó, “he estado viviendo una situación muy complicada, lamentablemente en los últimos días he sufrido acoso, espionaje e intimidaciones, entre otras conductas inapropiadas por parte de una persona muy cercana a mi equipo de trabajo. Más tarde, una fuente cercana reveló que la persona que había cometido la falta supuestamente era el padre de Alessandra Rosaldo, que por años se ha dedicado a la representación de artistas en México.

Alessandra Rosaldo respondió a los cuestionamientos al respecto y destacó que tanto ella como sus hermanas mantienen su apoyo incondicional a don Jaime para demostrar su inocencia.

“Mis hermanas y yo estamos con mi papá al cien por ciento, y lo único que te puedo decir, es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención, de hecho estuve ayer con él, todo el día, y él sabe que estamos la familia completa, el amor de las hijas a mi mamá y a mi papá está intacto, y no quiero hablar de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a tener algo que decir”, contó.

El papá de Alessandra negó haber acosado a Elaine y pidió que se aclarara la situación. “No sé qué le sucedió, la verdad es que todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá. Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años. Te digo que además no la he vuelto a ver, no la he visto porque no se puede hablar con ella y con su mamá", dijo en una entevista con Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, Alessandra dijo que está “acostumbrada”, a los rumores alrededor de su familia, y por ello ya no le sorprende el que quieran sacar provecho de los integrantes de su familia.

Por su parte, Eugenio Derbez contestó sin dar más detalles y dijo, “primero no es mi tema, y dos, no le quiero dar publicidad a la gente, pero no, nada más quieren hacer ruido donde no hay”.