Alexandra Grant y Keanu Reeves se habrían casado en secreto

Una fuente cercana a la pareja aseguró que ya son marido y mujer, “la boda se celebró en Europa de forma muy intima y discreta. Habían hablado de ello durante años, pero al final querían algo solo para ellos. Keanu y Alexandra valoran su privacidad, así que mantenerlo en secreto les viene de maravilla”, dijo la fuente.

Además, se dio a conocer que el evento fue pacífico, natural, y totalmente digno de la seriedad que los caracteriza. Ella llevó un vestido sencillo sin mayor lujo.

“Son compañeros, verdaderamente, su amor es profundo, pero al mismo tiempo simple. Su boda no fue un asunto de atención, fue sobre prometerse el uno al otro la vida juntos”, añadió otra fuente sobre la estrella de Matrix de 61 años y Grant de 52.

Tras seis años de relación, habrían dado el siguiente paso para formalizar su relación, según medios hollywoodenses.

Su historia de amor comenzó con una amistad y colaboración artística; se conocieron en 2009 en una fiesta y poco después trabajaron juntos en el libro Ode to Happinnes, donde Keanu escribió poemas y Alexandra realizó ilustraciones. En 2016, publicaron su segundo libro, Shadows. Un año después fundaron juntos X Artist’Book’s, una editorial independeiente dedicada a publicar libros de artista.

En noviembre de 2019, la pareja reveló su relación durante la Gala de Arte y Cine en Los Ángeles, al llegar tomados de la mano a la alfombra roja, sorprendiendo a medios y seguidores. De acuerdo con la revista People, llevaban meses saliendo antes de hacer pública su relación.