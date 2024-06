Álvaro de Luna y Elsa y Elmar estrenan su nueva canción “Visto”

Levante la mano aquella persona que no ha sido dejada en visto. Esta experiencia colectiva ha dejado en la sociedad cierto tipo de miedo por entablar relaciones. En los inicios del talking stage buscas la excusa perfecta para hablar con alguien –la oportunidad perfecta para lanzarte– y de vez en cuando, esta termina en dos palomitas azules. Álvaro de Luna y Elsa y Elmar han plasmado ese sentimiento en su nueva canción “Visto”, que explica la sensación de darlo todo y que no salga como esperábamos.

La música es la válvula de escape ideal para muchos artistas, y a través de esta logran expresar aquellas cosas que en ocasiones las palabras no pueden. Para Álvaro de Luna y Elsa y Elmar esta colaboración fue muy fácil, pues todo fluyó naturalmente. Esta conexión entre los artistas dio vida a “Visto”, y conversamos con ellos para comprender sus motivos, pero sobre todo su sentir.

¿Cómo nace esta colaboración?

Álvaro de Luna: Yo tenía muchas ganas de trabajar con Elsa. La primera vez que fui a México, se alineó el universo y estaba muy feliz. Cuando estuvimos en el estudio, conectamos muy bien, con mucha energía. Ambos íbamos muy abiertos, con ganas de sacar el concepto, esperando a ver qué salía, y el resultado fue súper lindo. El mensaje de la canción es brutal y encontrar ese punto en común nos llevó a crear algo tan lindo.

Elsa y Elmar: Fue una de esas canciones que se hacen rápido, la producción fue fácil, la canción suena igual que el demo. Fue mágico, capturamos el momento en el estudio, pero se sintió tan bien que decidimos dejarla así. En dos horas estuvo compuesta. La escribimos estando juntos en México, cuando Álvaro venía por primera vez a México, y aunque no estábamos por mucho tiempo, se dio.

“Creo que ser dejado en visto es una emoción nueva que estamos aprendiendo a gestionar, a sentir, y es algo que antes no existía”, Álvaro de Luna Cortesía

¿De dónde viene la idea de “Visto”?

Elsa y Elmar: No me acuerdo muy bien de cómo nació, fue algo del momento: “cuando me dejaste en visto todavía no estaba listo”, y Álvaro continuó con la canción de manera perfecta.

Álvaro de Luna: Ser dejado en visto es una nueva emoción. Más que nada, las nuevas generaciones tendrán esta emoción de cierta manera más desarrollada. Antes, cuando salías con alguien, era más cómodo y fácil, no estabas pendiente de qué hacías ni te enterabas de todo.

¿Cómo fue el proceso de hacer un video a distancia?

Álvaro de Luna: Lo hablaba con mi equipo, fue el video más fácil que he hecho en mi vida, cuando Elsa me contó la idea me encanto.

Elsa y Elmar: El video forma parte de un álbum visual en el que llevo un año trabajando, en el cual cada uno tiene una historia. Todas las decisiones son muy pensadas, todo tiene su propósito. La historia del video es jugar con la idea del atrevimiento de dejarme en visto, una diva del espectáculo enterándose por las revistas de su vida.

Álvaro de Luna: Estamos viviendo un momento en donde el que te dejen en visto se ha convertido en un sentimiento. Cuando conoces a alguien y te empiezas a enganchar, y pasas mucho tiempo fuera, ‘Visto’ está basada en lo que vivimos a través del teléfono. Aunque no habla de una historia en concreto, habla de muchas historias a la vez, un sentimiento en común.

“Soy muy selectiva al componer, escojo muy bien cuándo me voy a abrir y siento que fue un match made in heaven”, Elsa y Elmar. Cortesía

¿Qué hacen ustedes cuando alguien los deja en visto?

Álvaro de Luna: Hay días que no me importa y días que me voy al gimnasio a entrenar. Aunque muchas veces me pongo a escribir, necesito vivir ese momento solo. Y aunque a veces estás en una nube, busco canalizar mis sentimientos; es lo que más hago.