Amber Heard reaparece tras el juicio contra Johnny Depp

Casi cuatro años después del juicio, la actriz hizo sus primeras declaraciones sobre el impacto emocional que tuvo en su vida

Enero 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
amber-heard-nueva-vida-españa.png

En el marco del Festival de Cine de Sundance 2026, la actriz Amber Heard reapareció con el documental “Silenced”, revelando el impacto emocional que le dejó la batalla legal contra su exesposo y cómo “perdió la capacidad de hablar”.

“He perdido mi capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contarla. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema”, dijo la actriz que había mantenido un bajo perfil desde que terminó el conflicto para dedicarse a la crianza de sus hijos.

Amber mencionó que se siente incapaz de hablar con la misma libertad que antes ante la mirada constante del público y los medios.

La actriz aparece en el nuevo documental dirigido por Selina Miles, el cual examinó cómo las demandas por difamación son utilizadas para silenciar a las mujeres que denuncian abusos y desequilibrios en sus relaciones. El documental, además de incluir su testimonio, presenta el punto de vista de la abogada Jennifer Robinson, experta en recursos humanos que trabajó con la actriz y presenta las historia de otras mujeres con situaciones similiares.

Cabe recordar que el juicio por difamación entre Amber y Johny terminó en que el actor ganó una gran parte al obtener una indemnización de 1 millón de dólares, cifra que fue reducida tras un acuerdo en diciembre de 2022. Por su parte, Heard ganó la contrademanda.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
