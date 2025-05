Amiga de Valeria Márquez niega responsabilidad en su asesinato

El asesinato de la influencer Valeria Márquez ha conmocionado a miles de internautas; pues el pasado 13 de mayo, la joven fue asesinada a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok.

El crimen se suscitó al interior del salón de belleza de Valeria, ubicado en la colonia Real del Carmen, en Zapopan.

La Fiscalía del Estado de Jalisco salió al paso por los señalamientos que han circulado en redes respecto a la supuesta responsabilidad de Vivian de la Torre en el feminicidio de Valeria Márquez.

Vivian se defendió en redes afirmando que tenía una relación cercana con la influencer. “Les pido que dejen de hablar con base al morbo... Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”, dijo.

Se dice que dentro de la transmisión en vivo que realizaba Valeria Márquez el día que le quitaron la vida, De la Torre le envió mensajes a la influencer para que permaneciera en el salón. Valeria esperaba a un hombre, que supuestamente, le entregaría un regalo personalmente.

“Ya me voy, mañana no creo que les grabe live, será otro día... que me espere, dice Vivian, porque quiere ver mi cara”. Los internautas señalaron a Vivian como posible cómplice y en redes ganó notoriedad un pequeño video donde aparecen bailando juntas con la leyenda: “qué bellas somos, ni parece que hace unos meses estábamos peleadas a muerte”. Horas más tarde, el video borrado de la cuenta de Vivian.

Hasta el momento, la justicia aclaró que no existe imputación formal contra persona alguna en la carpeta de investigación.