Ana Bárbara vuelve a empoderar a las mujeres con su nuevo sencillo Gente Gacha

¿Cómo te sientes de estar de regreso al género grupero?

A.B: Muy emocionada y agradecida, tener un nuevo auditorio este mismo año en puerta es de verdad algo que no tengo palabras para agradecer al público, a los fans viejos y los nuevos, porque también tenemos mini bandidos, estoy muy contenta.

¿Qué sentimientos tuviste al estar de regreso con nuevo sencillo?

A.B: Feliz, estamos en primer lugar en popularidad en México y es algo muy difícil, más ahora que hay mucha música, muchos cantantes nuevos o los de toda la vida que traen sus nuevas propuestas. Nos estamos elevando por todo lo alto.

¿Cómo te sientes de saber que tu música ha empoderado a muchas mujeres desde hace 30 años?

A.B: muy contenta porque quizás yo en una época busqué de alguna manera esta sanación en otros compañeros artistas, en otros colegas compositores. A través de la música se viven y se sienten los mensajes, mensajes de apoderamiento que más que nada son de sanación, es sentirse maravillosamente bien después de haber experimentado situaciones difíciles de la vida, poder decir “esta canción me hace sentir lo mejor”. Yo se que ha pasado con mis canciones y estoy muy agradecida con la vida, para esto es la música.

¿Cómo fue el proceso de composición de Gente Gacha?

A.B: La canción nace de un sentimiento que estaba guardado y que forma parte de mi historia personal, de algo que viví siendo más chica. Me estuvo buscando el hermano de mi hijo chiquito, me estuvo escribiendo para presentarme a un nuevo talento, un compositor muy joven, después de un año que me estuvo buscando, nos sentamos en mi casa en Los Ángeles, yo empecé a sacar frases y el luego luego agarro el ritmo, nos seguimos con la canción y al terminarla nos encanto. Fluimos y la canción quedó en media hora, el proceso de producción me encargué yo y fueron 15 días en sacar el demo y un mes en ya sacar la canción completa, el tema más fácil y rápido que he trabajado en todos estos años.

¿Qué reacción esperabas por parte de tus fans ante la canción?

A.B: Muchos me preguntan que porqué gente gacha, pero sí hay, existe la gente gacha, que tiene una vida dura, difícil o echan culpas y sus reacciones son muy gachas, se convierten en personas mala onda, por eso salio esta cancion por la gente que no es buena en nuestras vidas.

¿Qué es lo que más te emociona de seguir componiendo y presentando?

A.B: Ver un auditorio nacional, en octubre recibo un premio por mi trayectoria de 30 años en esto. Realmente estoy recibiendo muchas celebraciones, estoy muy contenta, me emociona mucho ver hasta donde he llegado. También, seguir compartiendo música con mis hijos, sentarme a tocar la guitarra, es maravilloso, son las cosas que más me emocionan y me motivan para salir adelante

¿Qué le dirías a la Ana Bárbara que recién comenzaba dentro del mundo del espectáculo?

A.B: Que lo ha hecho bien, ha habido caídas, tropiezos y bajadas pero ha agarrado mucha experiencia que nos ha realmente formado y fortalecido !¡Felicidades estoy orgullosa de tí!