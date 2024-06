Ángela Aguilar estrena ‘Gotitas Saladas’. ¿De qué trata la canción?

“Gotitas Saladas” marca el regreso de Ángela Aguilar a los estrenos musicales. La cantautora dio a conocer el tema en plataformas digitales y ya está dando de qué hablar.

Compuesta por ella en coautoría, el sencillo viene acompañado con un video oficial dirigido por Damiana Acuña que a horas de su lanzamiento está por llegar a las 250 mil reproducciones en YouTube.

“Angelitos, ya está disponible mi nuevo sencillo, ‘Gotitas Saladas’, estoy muy emocionada que lo escuchen. Es una canción que compuse hace mucho tiempo junto a mi hermana y una amiga”, invitó Ángela a sus seguidores.

¿Tiene una dedicatoria especial?

La canción habla de una relación que no pudo ser y el dolor que provoca en su protagonista. Según conjeturas en Internet, el tema podría haber reflejado el sentimiento que la hija de Pepe Aguilar pudo haber sufrido por Nodal. Esto luego de que Ángela asegurara que su relación con Christian no es nueva sino la continuación de una historia que tuvieron que pausar.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela recientemente a una revista sobre su romance con Christian Nodal.

Letra de “Gotitas Saladas”

Gotitas saladas

Es la lluvia que cae de mis ojos cada madrugada

Rencores, peleas

Me rindo porque ante nosotros se perdió la guerra

Tú y yo

Pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor

Ocupa el lugar del amor que tuvimos

Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no

Gotitas saladas

Compañeras para el mal de amor, enfermeras del alma

Tristezas mojadas

Que aún no he querido secar para que no te vayas

Tú y yo

Pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor

Ocupa el lugar del amor que vivimos

Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no

No quiero dejarte ir

No, no