Ángela Aguilar sorprende con costoso regalo para su esposo Christian Nodal

Durante tres días, Christian Nodal celebró junto a su esposa, familiares y amigos su cumpleaños 27 en diversos lugares de Zacatecas. El famoso cantante no solo disfrutó de un gran festejo, sino que también recibió un regalo especial de Ángela Aguilar.

La joven apareció cabalgando un caballo de pelaje castaño oscuro, con crin y cola a tono y una complexión robusta, el cual fue el obsequio de Nodal. Al observar la llegada de Ángela montada, Nodal expresó alegría, se acercó a ella, intercambiaron un abrazo y un beso y luego el cantante montó el caballo para posar juntos, rodeados de un grupo de invitados, entre ellos su suegro Pepe Aguilar, quien no se perdió del festejo en El Rancho El Soyate.

Desde el fin de semana, Nodal comenzó a celebrar en grande. En un video de TikTok, se observa al cantante disfrutando de una noche bohemia en Tayahua, Zacatecas, acompañado de mariachi, familiares y amigos cercanos. El momento más comentado fue cuando Nodal y Ángela cantaron juntos su famoso dueto “Dime Cómo quieres”, dejando ver que la química entre ellos está más fuerte que nunca.