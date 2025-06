Así fue la boda religiosa de Andrés Zurita y Dani Hernández

A poco más de un mes de celebrar su boda civil, Andy Zurita y Dani Hernández se casaron en una emotiva ceremonia religiosa que reunió a su familia y amigos en un rooftop de la capital.

La novia llevó un elegante vestido blanco con manga larga y un largo velo de la diseñadora Daniela Hernández Gutiérrez, mientras que el novio lució un elegante traje azul.

En redes sociales, los esposos y sus familiares compartieron fotos y videos del gran día que estuvo lleno de influencers, entre ellos Pau y Juanpa Zurita, hermanos del novio. Además de Mario Bautista, Juca, Pam Allier y más.

Fue así como después de un año de compromiso, y su boda civil en abril, la pareja celebró su enlace en un venue caracterizado por su arquitectura de piedra y vegetación natural, que creó un ambiente sofisticado.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando Andy Zurita bailó junto a su mamá Tere Arellano, al ritmo de la canción “Can’t Take My Eyes Off You”.

Después, los esposos emocionaron a todos los asistentes con su primer baile de recién casados al ritmo del romántico tema “Todo Contigo” de Álvaro Luna que culminó con una lluvia de flores blancas de papel. Posteriormente, hubo fuegos artificiales para disfrutar de una velada inolvidable.