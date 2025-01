Así se enteró Daniel Bisogno de la muerte de su mamá: el duro relato de Alex Bisogno

Desde hace casi dos años, Daniel Bisogno ha sufrido graves padecimientos que lo han llevado a alejarse de los reflectores, sin embargo, en medio de su crisis de salud sucedió otra tragedia: la muerte de su mamá.

En entrevista con Matilde Obregón, Alex Bisogno, hermano del conductor, reveló cómo el ‘Muñeco’ se enteró de la muerte de su madre cuando estaba hospitalizado.

“La noticia se la tuvimos que dar el día que pasaron a Daniel de terapia intensiva a terapia intermedia… Llegamos mi hermana y yo, (Daniel) preguntó por mi mamá una vez más y nos pusimos a llorar. Ya no fue necesario decirle, ahí él entendió lo que estaba pasando. Lloramos los tres… Fue super triste”.

Mamá de Daniel Bisogno “ofreció su vida” a cambio de la de su hijo

Alex Bisogno explicó que su mamá murió dos días después de enterarse de que su hijo, Daniel Bisogno, enfrentaba un grave problema de salud.

Para el también conductor, sucedió casi un milagro, pues luego de que su mamá ofreciera su vida a cambio de la de su hijo, éste comenzó a recuperarse.

“Lo que pasó con mi mamá y con Daniel sí fue un milagro porque el día que mi mamá se enteró de que Daniel se estaba muriendo en el hospital, mi mamá empezó a pedirle a Dios que se la llevara a ella… lo pidió de tal manera, que sus deseos fueron órdenes, dos días después yo perdí a mi mamá y Daniel mejoró muchísimo”.

Debido a su estado tan delicado, a Daniel Bisogno, le dieron la triste noticia de la muerte de su mamá hasta unos días después.

“El día que fallece mi mamá nosotros teníamos una cita con Daniel. Ya estaba despierto y lo primero que preguntó fue por mi mamá… Vemos a Daniel con movimientos muy frágiles, muy debilitado y me dijo ‘¿cómo está mi mamá?, ¿está caminando?’, y mi mamá acababa de fallecer. Le dije ‘mi mamá va superbien, poquito a poquito’ y tuvimos que contener la noticia por una semana más”.

Sin embargo, ya no pudieron seguir postergando la noticia, pues Daniel Bisogno preguntaba todos los días por su mamá y fue cuando el presentador pasó a terapia intermedia.

“Todos los días que veíamos a Daniel, él quería saber de los avances de mi mamá. La noticia se la dimos cuando lo pasaron de terapia intensiva a intermedia. Llegamos mi hermana y yo y ese era el día. Llegamos al hospital, Daniel preguntó por mi mamá y nos pusimos a llorar”.

Alex Bisogno revela cómo se enteró de la enfermedad de Daniel Bisogno

Alex Bisogno narró que su hermano los mandó llamar para contarles que tenía problemas de salud por los que se había sometido a algunos estudios, sin embargo en ese momento no tenía un diagnóstico.

“Nos mandó a llamar a un restaurante y nos dijo ‘estoy enfermo y no sé de qué. Ya me hice pruebas de todo tipo y no sé qué es. Los doctores no han dado con la enfermedad’”, contó.