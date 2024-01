¿Bad Bunny y Kendall Jenner están juntos de nuevo? Lo que sabemos

La relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny parece estar recuperándose tras su separación en el pasado diciembre, pues nuevos reportes darían a conocer que podrían estar saliendo nuevamente.

Luego de haber terminado, ambos viajaron a Barbados para celebrar Año Nuevo, en donde se les vio juntos durante la celebración a pesar de que ya se había dado a conocer que su relación había llegado a su fin en buenos términos, lo que dio entrada a rumores acerca de que seguían juntos.

Recientemente el portal de noticias The U.S. Sun dio a conocer que fuentes cercanas a la pareja comentaron que ellos estaban “reconectando”, y que a pesar de ser personas muy diferentes se divierten al estar juntos y parecen extrañarse .

Bad Bunny y Kendall Jenner estuvieron juntos en Año Nuevo

Durante su viaje al Caribe para recibir el año 2024, Kendall y Bad Bunny estuvieron con amigos, y desde su regreso retomaron la relación, dijo la fuente a The U.S. Sun, y aunque no han sido fotografiados juntos en estos últimos días sí se conoce que han asistido a eventos y restaurantes juntos, además de salir de manera privada desde su regreso a Los Ángeles.

“Lo han mantenido en secreto, pero él incluso ha estado en su casa en Beverly Glenn Estates y conduciendo su auto”, comentó la fuente al portal de noticias. "Él está decidido a reconquistarla y, aunque lo están tomando con calma por el momento, a nadie le sorprendería si oficializaran su relación nuevamente”, agregó.

El portal anunció que intentó ponerse en contacto con los representantes de ambas celebridades para tener una postura o comunicado oficial, pero no recibieron respuesta, aunque los rumores de que están juntos nuevamente toman más fuerza día con día.