Ben Affleck reacciona a las declaraciones de Jennifer Lopez sobre su divorcio

Jennifer Lopez rompió el silencio sobre su divorcio y dijo que aprendió la lección tras su largo historial de fracasos amorosos, y a pesar del dolor de su separación, siente que hizo lo correcto.

En una entrevista con “Interview”, la intérprete dijo que se siente contenta por la libertad que ha encontrado tras romper con Ben Affleck. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí", dijo con firmeza.

Tras las declaraciones de Jennifer, según el Daily Mail, el actor no sabía que su ex esposa iba a hablar públicamente sobre su relación, pero no le sorprendió del todo. Una fuente cercana a Affleck comentó, “no sabía que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, sucedería. Es parte de su vida, como muchas otras cosas, y sabe que no se va a librar de eso”.

La misma fuente agregó que, pese a que Ben hubiera preferido que los detalles íntimos de su romance se mantuvieran en privado, es consciente que Jennifer siempre ha sido abierta sobre su vida personal.

Sobre la postura de Ben Affleck a su separación, la fuente dijo que, “a él le encantaría que ella no hablara de ello, pero siente que siempre lo hará. También agregó que el actor, “está de acuerdo con la forma en que Jennifer tiene que lidiar con eso”.

“Cada uno se enfrenta a la pérdida y a la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer y Ben tiene que aceptarlo”, añadió la fuente.