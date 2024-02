El incómodo momento que protagonizó Beyoncé en los Grammy durante el discurso de Jay Z, su esposo

La 66ª entrega de los Grammy no estuvo exenta de polémicas y drama. En esta ocasión cortesía de Jay Z, famoso productor y esposo de Beyoncé, quien aprovechó su momento sobre el escenario de la premiación para pronunciar un discurso que sorprendió a los presentes y puso a Queen B en la mira.

Las palabras del rapero inmediatamente se viralizaron y generaron opiniones divididas, especialmente entre quienes consideraron que su postura pudo ser un tanto grosera para las personalidades que resultaron ganadoras en la noche, además de que hizo vivir un momento sumamente incómodo a Beyoncé.

Jay Z recita envía contundente mensaje a los Grammy durante su discurso de aceptación

La edición de los Grammy 2024 no se libró del escándalo y la gala de premiación acaparó la atención del mundo entero gracias a la polémica que se suscitó poco antes de que la ceremonia concluyera.

El encargado de generar controversia y exponer a Beyoncé a un momento incómodo al recibir un premio fue Jay Z. El productor que recibió el Dr. Dre Global Impact Award, galardón que conmemora la innovación y dedicación que tienen carreras como la del rapero, quien lleva cerca de 35 años presente en la industria.

Jay Z, esposo de Beyoncé, recitó un contundente mensaje en contra de los Grammy 2024 Instagram @beyonce

El incómodo momento que vivieron Beyoncé y Blue Ivy tras las palabras de Jay Z

“Obviamente esto es subjetivo. Es música y se basa en opiniones. Es decir, no quiero avergonzarla (refiriéndose a Beyoncé), pero ella tiene más Grammy que todos y nunca ha ganado el Álbum del Año. Entonces, sus propias métricas no funcionan. Piénsenlo; la que más Grammys ha recibido nunca se ha llevado ese premio. No tiene sentido”, dijo, cuestionando el hecho de que pese a sus múltiples galardones y nominaciones, Beyoncé no se llevara a casa el premio a Álbum del Año, mismo que ganó Taylor Swift por Midnights.

En medio del mensaje contra los Grammy, Jay Z recibió algunos aplausos por parte de sus colegas, mientras que Blue Ivy, que estaba junto a él en el escenario, se mostró un tanto confundida por las palabras de su padre. En tanto, la cantante lo miraba atónita desde su asiento, lo que fue interpretado por muchos como un momento incómodo que Beyoncé no vio venir.

Beyoncé y su hija, Blue Ivy, se mostraron notablemente sorprendidas por el discurso de Jay Z Instagram @beyonce

Después de estos controversiales minutos, ni Jay Z ni Beyoncé se han pronunciado respecto al polémico discurso del rapero en la gala, tampoco se sabe si la cantante se comunicó con Taylor Swift después de que su esposo cuestionara si realmente merecía el premio más importante de la noche.