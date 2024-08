Bruno Mars estrena el nuevo estadio GNP; lo que debes de saber de sus conciertos

Después de una larga espera de 6 años, el cantante Bruno Mars regresará a los escenarios mexicanos este jueves, y después ofrecerá dos conciertos más como parte del arranque de operaciones del nuevo Estadio GNP, antes conocido como Foro Sol.

Este miércoles, las autoridades reinauguraron el nuevo Estadio que cuenta con una capacidad de 65 mil espectadores, y abrirá sus puertas con un espectáculo que promete ser inolvidable tras 30 años de existencia bajo el nombre de Foro Sol, este recinto ha sido renovado y listo para recibir a su primer gran artista.

El recinto fue rediseñado con un sistema moderno de iluminación y nuevas butacas que reemplazan los antiguos asientos de concreto. El nuevo techo tiene la función de captar agua pluvial, subrayando el compromiso del estadio con la sustentabilidad.

Como era de esperarse, los boletos para los conciertos de Bruno Mars se agotaron en cuestión de horas y los fans ya están contando el tiempo para verlo cantar en vivo.

Será hoy 8, viernes 9 y sábado 10 cuando se presentará Bruno Mars. El arranque del primer concierto será en punto de las 21:00 horas, pero se espera que la apertura de las puertas sea alrededor de las 16 y 17:30 horas. La duración del concierto será de 1 hora y 40 minutos.

Aunque el setlist del cantante estadounidense no está confirmado, se especula que podría restar compuesto por 15 temas.

24K Magic

Finesse

Treasure

Liquor Store Blues / Billionaire

Perm

Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky

That’s What I Like / Please Me

Guitar & Saxophone Solo

Versace on the Floor

It Will Rain

Marry You

Runaway Baby

Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open

When I Was Your Man

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Uptown Funk

Para llegar al Estadio GNP deberás ingresar por la puerta 6 de Ciudad Deportiva que se ubica sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad.