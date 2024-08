¡Bruno Mars regresó a México! Así fue su primer concierto épico en el Estadio GNP

La noche del 8 de agosto, Bruno Mars marcó el inicio de una nueva era en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México al ofrecer el concierto inaugural del recinto.

Más de 60,000 espectadores se reunieron para ser parte de este histórico momento en una celebración que abre las actividades del estadio con una explosión de pop, funk, y R&B.

La emoción comenzó a palpitar desde antes de las nueve de la noche, para culminar cuando Mars apareció en escena a las 21:30, con lo que se desató una ola de energía con el hit “24K Magic”.

¿Cómo fue el concierto de Bruno Mars en México?

Desde el primer acorde hasta el último, Bruno Mars y su banda transformaron el escenario en un despliegue de talento y carisma.

La noche arrancó con “Finesse” y rápidamente pasó a “Treasure”, para hacer que todo el estadio bailara al unísono.

No solo la música fue protagonista; la producción visual y los efectos especiales, que incluyó un show de fuegos artificiales, elevaron la experiencia a otro nivel.

Bruno, con una guitarra en mano, también deleitó al público con “Liquor Store Blues” y “Billionaire”, para mostrar y lucir su versatilidad como músico.

Wow!!!🤩🤩🤩

Bruno Mars in Mexico city 🇲🇽

He looks vibrant and happy 🥳 pic.twitter.com/wYR0pBWLxq — dokku 🍧 (@dokkusannOsaka) August 9, 2024

¿Cómo conectó Bruno Mars con los espectadores?

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Bruno Mars interactuó directamente con sus fans, expresó su amor en español y provocó una reacción abrumadora de cariño.

“Te extraño mucho, mamacita... quiero todo contigo, mamacita,” dijo Mars, a fin de conectar íntimamente con la audiencia.

Su capacidad para mezclar su música con toques de humor y calidez personal es lo que lo hace un verdadero showman.

¿Cuál fue el set list Bruno Mars en el concierto en Ciudad de México?

El repertorio de la noche fue un desfile de éxitos. Canciones como “That’s What I Like”, “Please Me”, y “Versace On The Floor” resonaron en el estadio, con cada nota cantada en un coro unísono por los fans.

El ambiente se volvió casi religioso con el tono de gospel en “Marry You”, donde parejas del público se cantaban la letra romántica entre sí.

Bruno Mars cerró la noche con una serie de grandes éxitos, incluyendo “Locked Out of Heaven” y “Just The Way You Are”, además de incorporar un toque local con “El Sonidito”, que sorprendió a todos los presentes para explotar en un grito de alegría.

Finalmente, “Uptown Funk” puso el broche de oro a la velada para dejar al público extasiado y agradecido por una noche inolvidable.

@latinus_us Bruno Mars y The Hooligans interpretan cover de "El Sonidito" como canción de transición para el segmento de Uptown Funk! en su primer concierto en la Ciudad de México. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus - Latinus

¿Cuántas personas caben en el Estadio GNP Seguros?

La inauguración del Estadio GNP Seguros fue un éxito rotundo, gracias en gran parte al concierto de Bruno Mars. El nuevo recinto cuenta con una infraestructura moderna y una capacidad para albergar a más de 60 mil espectadores.

Así el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, se posiciona como uno de los mejores recintos para eventos musicales en Latinoamérica. Sus instalaciones de última generación y su excelente ubicación lo convierten en un lugar ideal para disfrutar de conciertos y espectáculos, un espacio de primer mundo en la Ciudad de México.

Con la inauguración del Estadio GNP Seguros, localizado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, se consolida como una de las capitales de la música en América Latina. Se espera que el recinto albergue una gran variedad de eventos a lo largo del año

Es así que el regreso de Bruno Mars a México fue mucho más que un simple concierto, se convirtió en una celebración monumental de música, energía y comunión. Con este espectacular show, el Estadio GNP Seguros no solo se inauguró; se consagró como un nuevo icono de los espectáculos en vivo en la Ciudad de México.

🥲 La canción más hermosa de Bruno Mars 🫶🏼 Just the way you are ❤️ Así suena en el Estadio GNP Seguros de la CDMX 🇲🇽 65 mil personas pic.twitter.com/SAeHMIZGds — Lalo González (@LaloGonzalezM) August 9, 2024

