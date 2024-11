Camila Sodi comparte que su mamá Ernestina Sodi sigue en terapia intensiva

Camila Sodi se pronunció en su cuenta de Instagram para compartir detalles sobre la salud de su mamá Ernestina Sodi de 64 años de edad, quien continúa en terapia intensiva tras sufrir dos infartos al miocardio.

La actriz abrió su corazón y contó cómo está enfrentando esta difícil situación. “Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días. Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío, veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, manifestó Camila Sodi sobre la delicada situación que atraviesa con su progenitora.

A más de dos semanas del ingreso de Ernestina Sodi al hospital, se han solicitado donadores de sangre y se ha hecho una cadena de oración por su salud. Su hermana Thalía viajó a México para visitarla, mientras que Laura Zapata reza por su recuperación.

Hace unos días, Infobae dio a conocer que Camila Sodi habría firmado una carta de voluntad anticipada para su mamá, en la que se especifica que, “en caso de que Ernestina Sodi sufra otro paro cardiaco o respiratorio, no se le proporcionará reanimación cardiopulmonar”.

Mientras, Camila continúa con la esperanza de que pronto su madre se recupere y salga de la terapia intensiva, después de sufrir dos infartos, uno de ellos provocado por la ruptura de la vena aorta. El mensaje que compartió la actriz destaca la fortaleza de su madre y el amor que las une.