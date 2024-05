Camila Valero nos contó todo sobre su protagónico en “La Historia de Juana”

El talento corre por sus venas. Hija de Stephanie Salas, nieta de Sylvia Pasquel y bisnieta de doña Silvia Pinal, a sus 27 años, Camila Valero está a punto de estrenarse en su primer protagónico en las telenovelas con “La Historia de Juana”.

La actriz nos contó sobre este proyecto para el cual ha estado trabajando por varios meses y que finalmente verá la luz en las pantallas de televisión, hecho que la tiene muy emocionada.

“Una parte de mí tiene nervios de cómo lo reciba la gente. Espero de todo corazón que a la gente le guste, hicimos un proyecto muy padre, muy valioso y muy diferente, entonces yo espero que la gente lo reciba así y que lo reciba dentro de su originalidad”.

“La Historia de Juana”, nueva versión de la telenovela venezolana “Juana La Virgen”, lanzada en 2002, original de la escritora Perla Farías, tiene en su elenco a Brandon Peniche, quien comparte protagónico con Camila, además de Alexis Ayala, Cynthia Klitbo, Irina Baeva, Issabela Camil, Grettel Valdez, Moisés Arizmendi, Valentina Buzzurro, Fabiola Guajardo y Mario Morán, compañeros que han recibido muy bien a Camila.

“Me han hecho sentir muy bienvenida desde un principio. Cynthia también es amiga de mi mamá, entonces eso fue muy chistoso, cuando la conocí, pues ella no sabía quién era yo, ella no sabía que yo era hija de mi mamá y me dijo ‘te pareces muchísimo a Stephanie Salas’”.

Sobre su papel de Juana, Camila comparte que es una chica que estudia la universidad y es una de sus mayores ilusiones, pero, en una cita al ginecólogo, le hacen una inseminación artificial por error, lo que desencadena su historia.

“Juana es una chica que estudia la universidad, que acaba de empezar sus estudios, esa es su mayor meta, graduarse de la universidad, tener un buen trabajo. En una cita al ginecólogo le hacen una inseminación artificial por error y ahí se mueve toda su vida de cabeza, ahí comienza toda esta historia de amor con el padre de su hijo”, adelantó Camila a CARAS.

Aunque es una historia escrita hace ya más de 20 años, la actriz se siente satisfecha de que “La Historia de Juana” está muy bien adaptada a la actualidad y a lo que es México.

Camila Valero y Brandon Peniche son los protagonistas de “La Historia de Juana”. Getty Images

“Lo principal que la distingue es lo mexicano, la historia, los personajes, el lugar, el lenguaje, las situaciones, todos son muy representativas de México, la forma en que nos relacionamos, la dinámica entre el personaje de Juana con su mamá y su abuela, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, eso hace que sea muy, muy mexicano. Eso hace que sea una versión muy original y también creo que es bastante, quizás más moderna y más compleja diría yo, en especial dentro del tema de la virginidad, que en este caso aunque Juana es devota de la Virgen, ella explica que el tema de la virginidad no va tanto por ahí, sino que no ha encontrado a la persona indicada no quien quiera tener esa experiencia. Creo que eso es la diferencia de las otras versiones, que la religión si tomaba un papel principal en cuanto a la virginidad”.

Es por esta actualidad que Camila, quien también presume una faceta como DJ y modelo, ve una apertura en su historia, que además del amor, su personaje busca superarse y tiene grandes aspiraciones.

“El hecho de que Juana tiene tatuajes a mí se me hace increíble y algo que no hemos visto nunca, bueno, que yo sepa, no habíamos visto que la protagonista tuviera eso, que tuviera como ese look, creo que es representante de hoy en día, de los tiempos de hoy. También el énfasis que le ponen a los estudios, a la universidad, el énfasis que le pone el personaje de Juana y el énfasis que la historia le da al hecho de que esté en la universidad y que se quiere graduar, eso a mí se me hace de lo más padre, que eso sea como la aspiración de la protagonista, obvio el amor, obvio todas esas cosas, pero los estudios, eso se me hace muy lindo la verdad”.

“La Historia de Juana” se estrenará el 3 de junio, en punto de las 21:30 horas, por Las Estrellas.

La dinastía es algo que no le quita el sueño

En este que es su primer protagónico en las telenovelas, Camila Valero no se siente presionada por la comparaciones o críticas que pudieran hacerse de ella al ser descendiente de una de las dinastías más reconocidas en el entretenimiento mexicano. La hermana de Michelle Salas contesta firmemente que “la verdadera presión” es a que le vaya bien al melodrama.

“No, la verdad no. Siento presión porque le vaya bien a la novela, que a la gente le guste el personaje, que a mí me guste también, verme y que me guste mi actuación y lo que hice, eso si me hace sentir presión, y hasta responsabilidad”.

“Del lado de la familia creo que siempre lo hemos manejado bastante individualmente todas, cada quien está en su rollo, por decirlo de alguna forma. Para mí es mi abuela y bisabuela, mi familia, mi mamá. Desde afuera se siente como mucho más importante, pero es mi familia y ya”.