Camilo y Evaluna Montaner estrenan su canción de navidad

Camilo y Evaluna Montaner lanzaron una nueva versión tropical de uno de los más famosos villancicos navideños. El sencillo rápidamente se colocó entre lo más escuchado de la plataforma de Amazon Music.

La pareja optó por darle un toque diferente a la canción “It’s beginning to look a lot like Christmas”, tema que se hizo famoso durante los años 50 cuando fue interpretado por Perry Como y the Fontane Sisters.

Los cantantes jugaron un poco con esta pieza navideña compuesta por Meredith Wilson y, además de darle un nuevo ritmo, se arriesgaron con una traducción al español muy creativa que acabó por gustarle al público.

Si bien “It’s beginning to look a lot like Christmas” ha conquistado el público a través de las voces de Bing Crisby y Michael Bublé, el tema nunca había tenido una versión en español.

“Navidad en cada esquina” es el título de esta canción navideña lanzada por Amazon Music que de inmediato se colocó entre las piezas favoritas escuchadas por el público hispano en estos días previos a las festividades.

La canción de Camilo y Evaluna Montaner, está disponible en exclusiva para Amazon Music; asimismo, los cantantes compartieron una versión de esta pieza navideña en su canal de YouTube.

Camilo se mostró muy emocionado por este lanzamiento pues, como él mismo declaró para Amazon Music, “para nosotros la Navidad es la época más bonita del año. Significa unión, regreso a casa y cercanía con la familia”.

La melodía original de la canción sufrió algunas modificaciones ya que ésta fue dotada de un ritmo tropical con percusiones que te invitan al baile.

