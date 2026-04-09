Carlos Rivera expresa su deseo de ser papá por segunda ocasión

Carlos Rivera ha procurado mantener lejos de los reflectores a su hijo, aunque de vez en cuando ha compartido algunos vistazos de su vida familiar. Recientemente, el cantante se sinceró sobre su experiencia en la paternidad y habló de la posibilidad de tener otro bebé.

Carlos contó a Despierta América algunos aspectos de su paternidad. “Mi hijo se duerme siempre con ¿Qué significa el amor? entonces la repite, la repite, la repite. Esa canción yo la escribí también como para arrullarlo y bueno, la escucho mucho porque cada que se va a dormir, pues se la ponen”, compartió.

Después, el cantautor huamantleco fue cuestionado sobre qué es lo mejor de ser papá y respondió, “que te mire a los ojos y que te diga, ‘papi’ o sea, a mí, todo, todo para mí es lo más bonito, pero bueno, que venga a mí y me diga ‘papi’, que me abrace, ese es mi máximo en la vida”.

Carlos también confesó que le gustaría tener otro hijo, aunque dijo que todavía no ha pensado en qué nombre le pondría. “Pues no sé, no lo pensaría todavía, pero sí me encantaría. Como no sé si va a ser niño o niña o lo que sea, pues en el momento que pueda ocurrir, pues que sea lo que Dios quiera”.