Celebramos 20 años de CARAS: los momentos más especiales

Por dos décadas, nos hemos dado a la tarea de presentar a las CARAS más importantes tanto en cada nueva portada, como al interior de toda edición. De esta manera, hemos sido testigos de la vida y carrera de un sinfín de artistas y personalidades que han confiado en nosotros para acercarlos al público de la mejor manera. Es por ello que hoy recordamos junto a algunos de ellos, los momentos más especiales que han compartido a nuestro lado. Así celebramos 20 años y les decimos a cada uno de ellos, ¡gracias por tanto!

EXCLUSIVA CARAS MÉXICO

Erick Elías

¿Qué estabas haciendo hace 20 años? Estaba estudiando diseño industrial. ¿Qué le dirías a tu “yo” de hace 20 años? Que todo va a estar bien y que me aviente a hacer más cosas sin miedo al fracaso. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de CARAS? Una portada que hice en el 2004; Los metrosexuales top de México (risas). ¿Cuál ha sido la portada que más recuerdas con más cariño? La mía con mi hija Penélope, recién nacida. ¿Qué sentiste cuando viste tu portada publicada en CARAS? Emoción de compartir algo personal con tanta gente.

Paulina Díaz Ordaz

¿Qué estabas haciendo hace 20 años? Hace 20 años tenía una agencia de relaciones públicas con Sergio Gabriel y Clau Reta, que se llamaba PRS, hacíamos lanzamientos de marcas, inauguraciones de restaurantes, bares y discotecas, fiestas y más. ¿Qué le dirías a tu “yo” de hace 20 años? Que todo el esfuerzo y el tiempo invertido dan grandes recompensas.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de CARAS? El lanzamiento de una revista tan completa de sociales, y cómo olvidar cuando estuve en la portada cuando nació mi hija Paulina. Más adelante volví a estar en portada cuando nació mi hija Pamela. ¿Cuál es el momento de tu vida, publicado en CARAS, que recuerdas con más cariño? Esas dos portadas con mis hijas. ¿Qué momentos te gustaría seguir compartiendo con CARAS? Una portada con mi tercer hijo (risas), para poder tener las tres enmarcadas en mi pared.

Maite Perroni

¿Qué estabas haciendo hace 20 años? En el 2002, recuerdo que estaba iniciando mis estudios en el CEA de Televisa y, además, durante ese periodo estuve participando en mis primeras obras de teatro, como por ejemplo “Las Cosas Simples”, “Los Enamorados”, y “Usted Tiene Ojos de Mujer Fatal ... ¡Mi vida estaba por cambiar totalmente. Hoy, 20 años después, aquí continúo gracias a todo el apoyo del público. ¿Qué le dirías a tu “yo de hace 20 años? No importa cuántas veces te digan que no puedes, porque sí vas a poder. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de CARAS? CARAS me ha acompañado a lo largo de todos estos años y últimamente han sido parte de momentos especiales en mi vida... Recuerdo mucho cuando estaba lanzando mi disco como solista “Eclipse de Luna” y a través de sus páginas me permitieron, en el 2013, compartir con el público todas las emociones que significaron ese paso en mi carrera.

¿Cuál es el momento de tu vida, publicado en CARAS, que recuerdas con más cariño? Sin duda todos, pero uno muy especial fue el compartir, desde el corazón, cómo surgió la historia de amor entre Andrés y yo, culminando en nuestra boda. ¿Qué momentos te gustaría seguir compartiendo con CARAS? Espero que muchos; no quiero mencionar alguno en especial, estoy segura que quiero seguir compartiendo muchos más momentos con ustedes.

Foto: Germán Nájera e Iván Flores

Erika Buenfil

¿Qué estabas haciendo hace 20 años? Recién había comprado mi departamento de Acapulco en 2002, estaba soltera y contenta. Me la pasaba entre México y el puerto. ¿Qué le dirías a tu “yo” de hace 20 años? Diviértete mucho que vienen muchas sorpresas, vas a conocer gente fantástica y vas a tener un hijo hermoso. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de CARAS? Recuerdo que era una revista muy importante que, desde el inicio, me tuvo en cuenta. ¿Cuál es la portada que más recuerdas? Todas las portadas que hice con mi hijo, Nicolás.

¿Qué sentiste al ver tu portada? Mucha felicidad. Recuerdo que estábamos de viaje en Vallarta y me llegó la foto. Brincamos de emoción, fue un privilegio. ¿Qué momentos te gustaría seguir compartiendo con CARAS? Todos los que se puedan. Vienen dos muy especiales, pues Nicolás está por cumplir 18 años y se va a graduar de prepa, y yo voy a cumplir 60. Feliz de seguir compartiendo mi vida y carrera con CARAS.

Mauricio Ochmann

¿En dónde estabas hace 20 años? Hace 20 años estaba terminando de grabar la novela “Como en el cine”, recuerdo que vivía en Cuernavaca y estaba a punto de mudarme a la Ciudad de México. ¿Qué le dirías a tu “yo” de hace 20 años? Le diría: “qué bien lo hemos hecho. Te valido todas las decisiones valientes que hiciste para cambiar tu vida”. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de CARAS? Creo que mi primer recuerdo fue una edición con Rebecca de Alba en portada. ¿Cuál ha sido tu portada más especial con CARAS? La que hice junto a mis hijas. Estoy lleno de recuerdos de ver a mis dos hijas conmigo.

¿Qué sentiste al ver esa portada? Tanto la portada como el artículo me llenaron de amor y alegría al ver inmortalizado ese momento y etapa en mi vida. ¿Qué momentos te gustaría seguir compartiendo con CARAS? Distintas etapas de mi vida, así como lo hemos hecho hasta ahora. Les agradezco todo el cariño y apoyo a lo largo de estos años.

Toño Mauri

¿Qué estabas haciendo hace 20 años? Estaba grabando la telenovela “La otra” de Ernesto Alonso y también, ese mismo año, empecé a hace “Velo de novia”, en la que interpretaba a un doctor dedicado a los trasplantes y pues, cosas de la vida, nunca imaginé que yo iba a necesitar uno, 20 años después. ¿Qué le dirías a tu “yo” de hace 20 años? Han sido tantas las experiencias y vivencias, sobre todo este último año, que me ha marcado, que le diría que aproveche todas las oportunidades para estar en familia, para hacer todo lo que quiera y que no se olvide de buscar a Dios y llevarlo de la mano, y sobre todas las cosas, tratar de ser una buena persona. ¿Cuál es la portada que recuerdas con más cariño? La que realizamos en casa junto a mi esposa y mis hijos

¿Qué sentiste al verla? Me dio mucho gusto porque fue una época muy bonita para nosotros. Estábamos preparándonos para irnos a Miami, y justo en ese momento hicimos esa portada. Siempre lo recordamos con mucho cariño. ¿Qué lugar ocupa CARAS en su vida? Les tengo mucho cariño, pues siempre me han acompañado con cada reportaje o entrevista, y han sido parte de mi historia y mi familia. ¿Qué momentos te gustaría seguir compartiendo con CARAS? Muchos. El cariño que me han dado a mí y a mi familia es muy especial, y nos daría mucho gusto poder seguir compartiendo nuestros proyectos y plan de vida con CARAS, ¡que sean muchos años más!

Rebecca de Alba

¿Qué estabas haciendo hace 20 años? Hace 20 años estaba en el pico de mi carrera en la televisión con el matutino “Un nuevo día”, más tarde renuncié para abrirme a otras oportunidades. Me fui a cubrir el Mundial a Francia y más tarde, a vivir a España. ¿Qué le dirías a tu “yo” de hace 20 años? Bien por ti, Rebecca, pues la educación, disciplina y constancia que aprendiste en casa desde niña, la has sabido aplicar en tu vida. Bien por sentirte plena, por crecer y construir una buena vida para ti.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de CARAS? Un recuerdo hermoso, que además me tomó por sorpresa, pues Televisa lanzaba CARAS, la revista más importante de su rubro. Yo fui la primera portada. Para mí, fue una sorpresa muy agradable, me dio mucha felicidad y mucho gusto, pues sabía que era la revista más importante de la editorial y que yo fuera la primera portada, significó mucho para mí. ¿Qué recuerdos tienes con CARAS? Muchos, pues han sido varios los momentos compartidos. Le tengo mucho cariño a la revista y a las personas involucradas. Claro está, recuerdo con mucho cariño mi primera portada, pues fue la primera edición de CARAS. La segunda fue un especial de Navidad, la tercera fue otro especial de Las mujeres más elegantes de México, en el cual compartí con mujeres muy guapas, inteligentes y admirables. La cuarta portada fue la más reciente, en la cual, pude mostrar una imagen más madura, reforzando la mujer que sigo siendo desde hace muchos años. Sin duda, el cariño es algo que se traduce en haber vivido diversas experiencias y etapas al lado de tan importante publicación. ¿Qué momentos te gustaría seguir compartiendo con CARAS? Más portadas y más momentos, siempre.

Jacky Bracamontes

¿Qué estabas haciendo hace 20 años? Luego de participar en Miss Universo, estaba trabajando en el noticiero con Adela Micha, dando los deportes y, al mismo tiempo, estaba estudiando actuación. ¿Qué le dirías a tu “yo” de hace 20 años? Tranquila, todo pasa por algo. Siempre hay que entregarse al máximo y hacer todo lo posible, pero si algo no sucede como uno lo quiere, es porque así debe ser. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de CARAS? Tengo muchos recuerdos, en especial, recuerdo la portada cuando Martín y yo anunciamos que nos íbamos a casar, fue la primera juntos y la verdad es que fue hermosa. Además, Martín se ve muy guapo. Es más, la tengo enmarcada en mi casa. ¿Cuál es una portada que recuerdas con cariño? La de las CARAS de la televisión. Me tocó compartir con compañeras y fue muy especial.

¿Qué sientes al verte en CARAS? Mucha felicidad, además de compartir con muchas compañeras, también hemos tenido muchas portadas en familia. Las fotos que hicimos en Valle de Bravo con todas las niñas, es sin duda otra de mis favoritas. Sin duda, CARAS es parte de mi familia para siempre. ¿Qué momentos te gustaría seguir compartiendo con CARAS? Todos mis momentos en familia, pues son los más importantes, aunque también me encantaría volver a hacer una portada yo sola; algo de moda o belleza, como aquella en traje de baño, sin duda es de mis favoritas.

Descubre el especial y todo lo que preparamos para ti en la edición CARAS FEBRERO