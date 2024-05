¿Christian Nodal anticipó en entrevista su separación de Cazzu?

Ante la separación de Christian Nodal y Cazzu, las versiones sobre qué fue lo que detonó su ruptura no han sido aclaradas y ante ello, los artistas han pedido comprensión en estos momentos.

Y aunque en los cerca de dos años que la pareja estuvo junta se demostraron un amor genuino, lo cierto es que en las últimas semanas dejaron ver que las cosas no andaban bien.

En una reciente entrevista que El Gordo y La Flaca le realizó al cantante de “Adiós Amor”, Raúl de Molina le preguntó cómo era la relación con Cazzu a lo que el sonorense contestó que estaba muy orgulloso de que sea la madre de su hija y que esperaba quedarse con ella el resto de su vida, pero, en caso de que no, llevarían una buena amistad y serían un gran equipo en beneficio de su hija Inti.

“Me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Es una gran, gran mamá, es un gran ser humano”, respondió Nodal.

“Uno nunca puede dar algo por hecho, por cerrado, yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasará eso me siento muy orgulloso de eso, tenemos una muy buena amistad, compañerismo y tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión, se convierte en eso, en un equipo, yo tengo un gran equipo con ella, la amo mucho y estoy feliz”.

Con estas declaraciones de Nodal, hechas días antes del anuncio de la separación, ponen a sus seguidores a pensar que posiblemente ya no estaban juntos desde ese entonces.

La versión oficial de acuerdo con Christian Nodal es que vive un momento de cambio y que tanto él como Cazzu han tomados caminos separados.

El anuncio de la separación que cada uno compartió en sus redes INSTAGRAM

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, así fue el anuncio de Christian Nodal en sus redes sociales en el que dio a conocer el fin de su relación con Cazzu.

Nodal conoció a Cazzu meses después del fin de su compromiso con Belinda. Aunque al principio mantuvieron su noviazgo en privado, a finales de 2022, la argentina, cuyo nombre es Julieta Emilia Cazzuchelli, acompañó a Christian en un concierto que dio en el Estado de México y fue el momento en que la pareja ya no pudo ocultar su amor.