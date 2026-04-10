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Christian Nodal estrena canción dedicada a Ángela Aguilar

A través de su redes sociales, el cantante compartió con sus fans el lanzamiento de “Un vals”

Abril 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Previo al estreno de “Un vals”, Nodal compartió una foto al lado de su esposa, en quien se inspiró para componer esta canción a tres meses de celebrar su segundo aniversario de bodas.

“Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”, dijo antes el cantante con una foto en la que ambos aparecen con jeans y camisas blancas a juego, en un paisaje boscoso y lluvioso.

Sin embargo, el video de la canción está desatando polémicos comentarios por la modelo parecida a Cazzu que aparece en el nuevo clip.

Esto es lo que dice la letra:

Quiero regalarte un pensamiento,

algo que no muera aunque el tiempo va a pasar.

Quiero que te mires con mis ojos

para que entiendas que lo que muestro

va a ser algo atemporal.

Vida, como quieras yo te vivo,

yo he elegido este camino

para contigo caminar.

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa,

y voy a darte el mundo cuando quieras libertad.

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas,

si quieres perderte voy contigo hasta el final.

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores,

y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals,

porque esta vida como tiene malo, tiene bueno,

y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar.

Quiero prometerte tantas cosas,

pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir.

Por eso mejor te traje rosas

para que ellas te platiquen

lo que yo siento por ti.

Vida, como quieras yo te vivo,

no me da miedo el camino

si vas pegadita a mí.

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa,

y voy a darte el mundo cuando quieras libertad.

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas,

si quieres perderte voy contigo hasta el final.

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores,

y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals,

porque esta vida como tiene malo, tiene bueno,

y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar.

Nodal Cazzu Ángela Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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