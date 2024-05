Christian Nodal pide parar ataques a la familia de Cazzu: “Están dañando a personas buenas que amo”

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Christian Nodal se pronunció en torno al tema de su ex pareja Cazzu y las versiones que circulan sobre un supuesto robo que sufrió en Argentina y que involucraría a gente cercana.

Sin embargo, y alejado de dar declaraciones de su vida privada, Nodal pidió a la gente parar el odio hacia la familia de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de Cazzu, y los comentarios sin fundamentos sobre el tema del robo.

Nodal posteó el mensaje en una historia de su cuenta de Instagram. Instagram

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”.

El cantautor, de 25 años, señaló que se está dañando a personas buenas a las que ama y respeta.

“Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y de su familia. Gracias”.

Desde el anuncio de su separación, Nodal y Cazzu se han visto envueltos en diversos rumores sobre las causas que los orillaron a decirse adiós.

En tanto, Christian Nodal continúa dando presentaciones por México con su Pa’l Cora Tour y la rapera argentina hace lo propio con su carrera musical.