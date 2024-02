Christopher Uckermann reacciona con humor ante lo sucedido en los Premios Lo Nuestro 2024

Los cantantes de RBD se quedaron sin entrar al Kaseya Center, en Miami, a pesar de haber estado nominados al galardón que ganaron en la categoría Grupo o Dúo del Año. Pop.

Christopher Uckermann compartió un video donde explicó el motivo por el que no ingresaron a la ceremonia aunque sí desfilaron por la alfombra magenta del evento.

“No vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas, esto es algo que me sorprende. Al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a ir a cenar, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, dijo junto a Chávez.

Tras este imprevisto que generó la molestia de los fans de la agrupación, el intérprete de Diego Bustamante en la telenovela Rebelde, dio vuelta a la página y se tomó con humor lo ocurrido, en un video que realizó con el comediante Adrián Uribe.

“Se filtra el video del incómodo momento que le hicieron pasar a Christopher Uckermann”, se lee en la descripción del post, donde se observa la parodia de lo ocurrido.

En el videoclip, aparece el comediante caracterizado de guardia de seguridad pidiéndole al famoso sus boletos para entrar, mientras él se los muestra, pero Uribe le indica que sus mesas ya están ocupadas y le sugiere instalarse en un lugar más lejano, cuando Uckermann le explica que no puede sentarse lejos porque está nominado.