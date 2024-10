¿Cómo fue la segunda boda de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi? Las fotos que revelan todos los detalles

Este fin de semana, las redes sociales se llenaron de romanticismo con la publicación de las primeras fotos de la segunda boda de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, celebrada en la idílica Florencia, Italia.

La joven pareja, que contrajo matrimonio por primera vez en una ceremonia íntima en mayo, ha vuelto a decir “sí, quiero” en un escenario de ensueño rodeado de familiares y amigos.

¿Cómo fue la ceremonia en la Toscana?

La boda se llevó a cabo en Villa Cetinale, una impresionante villa barroca del siglo XVII. Los invitados, que incluyeron a familiares cercanos y amigos de la pareja, fueron testigos de un enlace cargado de emoción y elegancia.

Millie, vestida por Galia Lahav, lució radiante con un diseño exclusivo que complementó perfectamente con el entorno histórico de la Toscana.

Bajo un arco de flores blancas, la pareja intercambió votos en una ceremonia que destacó por su discreción y romanticismo.

La preparación de la boda comenzó días antes en Londres, donde Millie y Jake disfrutaron de una cena íntima en el exclusivo restaurante Sheesh, acompañados de martinis de lichi y daiquiris de fresa, en una velada que precedió su viaje a Italia.

¿Asistieron los padres de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

El hijo de Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, compartió en sus redes sociales varias imágenes del evento, como una conmovedora fotografía donde aparece junto a su padre, para celebrar este momento tan especial.

Las madres de los novios, Kelly Brown y Dorothea Bongiovi, también se vistieron con creaciones de la misma casa de alta costura que la novia, por lo que lucieron elegantes y acordes al evento, además de radiantes por la felicidad compartida.

¿Qué dijo Millie respecto a la boda?

En su cuenta de Instagram, Millie publicó conmovedoras imágenes del día, como una donde se lee “Por siempre y para siempre, tu esposa”, para reflejar el profundo lazo que la pareja ha forjado desde su compromiso en 2023.

Las fotos capturan momentos de complicidad y alegría, mostrando a los novios intercambiando miradas y sonrisas que evidencian su sólido vínculo.

¿Cuáles han sido las reacciones por la boda?

Después de su boda, la pareja fue vista disfrutando de su nueva vida como marido y mujer en los Hamptons y más tarde en Universal Studios en Orlando, donde Millie no dudó en lucir prendas que proclamaban su nuevo estado civil, con mensajes como “wifey” y “wife of the party”.

Estas apariciones públicas son celebradas por sus fans, quienes siguen de cerca cada paso de esta historia de amor desde sus inicios en 2021.

La segunda boda de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirma su amor. Con cada imagen compartida, la pareja invita a sus seguidores a ser parte de su felicidad, con lo que fortalecen su conexión con el público y dejan claro que su relación es tan real y entrañable fuera de la pantalla como en ella.