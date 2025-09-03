Suscríbete
Entretenimiento

Confirman que Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo

El romance entre la actriz de “Euphoria” y el polémico ejecutivo musical ha tomado por sorpresa a los internautas

September 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sydney-sweeney-scooter-romance

.

DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

La actriz Sydney Sweeney está saliendo con Scooter Braun, así lo confirmó TMZ. Según fuentes cercanas a la pareja, el vínculo sentimental entre ambos surgió tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada hace unos meses en Venecia.

Sydney, quien recientemente terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino, está saliendo de forma casual con el ejecutivo musical, aunque se trataría de una relación casual por ahora.

Los rumores de que existía algo entre ellos comenzaron cuando Sydney y Scooter fueron vistos en la boda del magnate de Amazon y su esposa, a la que ambos asistieron como invitados.

Se dice que fue en la celebración donde se conocieron, aunque no está claro en qué momento comenzaron a salir. Page Six reveló que Scooter Braun está “obsesionado” con la famosa y que ha estado detrás de ella discretamente.

Una fuente cerca a Sweeney explicó que la famosa “acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de veintitantos: salir con alguien”, sugiriendo que se trata de una relación sin compromiso.

¿Quién es Scooter Braun?

Es un reconocido ejecutivo de la industria musical; Braun saltó a la fama tras descubrir a Justin Bieber en Youtube en 2008, lo que lo llevó a gestionar la carrera de famosos como Ariana Grande, Demi Lovato, y más. Fundó SB Projects y ha incursionado en producción musical, televisión y cine. Desde hace cuatro años asumió el cargo de CEO de Hybe America y es miembro de una compañía surcoreana que es hogar de BTS y otras estrellas del K-Pop.

Scooter estuvo casado con la activista canadiense Yael Cohen Braun, y tienen tres hijos, sin embargo, tras siete años de matrimonio, Braun solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

scooter-braunjpg

Sydney Sweeney Scooter Braun
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
the-smashing-machine-.jpg
Entretenimiento
De qué trata “The Smashing Machine” la nueva película que perfila a Dwayne Johnson al Oscar
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-su-hija-y-nodal.jpg
Entretenimiento
Cazzu revela incómodo momento que vivió con el abogado de Nodal por la custodia de Inti
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dwayne-la-roca-venecia.jpeg
Entretenimiento
El impactante cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chloe-grace-moretz-kate-harrison.jpeg
Entretenimiento
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras siete años juntas
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dr-simi-pelicula.jpg
Entretenimiento
Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi
Salió a la luz el primer avance oficial de la cinta animada
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar intercambia insultos con Christian Nodal
El hijo de Pepe Aguilar filtró supuesto chat con el esposo de Ángela Aguilar
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
antonio-de-la-rua-shakirajpg
Entretenimiento
Antonio de la Rúa, ex de Shakira asiste a su concierto en México y reavivan rumores de romance
El empresario argentino fue captado en el último show de la intérprete en México
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgna-rodriguez-venecia.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso en Venecia
Tras anunciar su compromiso, la modelo apareció públicamente en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg
Entretenimiento
Kate del Castillo revela que casi muere en el mar
La actriz contó que casi pierde la vida mientras buceaba
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez