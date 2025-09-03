Confirman que Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo

La actriz Sydney Sweeney está saliendo con Scooter Braun, así lo confirmó TMZ. Según fuentes cercanas a la pareja, el vínculo sentimental entre ambos surgió tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada hace unos meses en Venecia.

Sydney, quien recientemente terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino, está saliendo de forma casual con el ejecutivo musical, aunque se trataría de una relación casual por ahora.

Los rumores de que existía algo entre ellos comenzaron cuando Sydney y Scooter fueron vistos en la boda del magnate de Amazon y su esposa, a la que ambos asistieron como invitados.

Se dice que fue en la celebración donde se conocieron, aunque no está claro en qué momento comenzaron a salir. Page Six reveló que Scooter Braun está “obsesionado” con la famosa y que ha estado detrás de ella discretamente.

Una fuente cerca a Sweeney explicó que la famosa “acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de veintitantos: salir con alguien”, sugiriendo que se trata de una relación sin compromiso.

¿Quién es Scooter Braun?

Es un reconocido ejecutivo de la industria musical; Braun saltó a la fama tras descubrir a Justin Bieber en Youtube en 2008, lo que lo llevó a gestionar la carrera de famosos como Ariana Grande, Demi Lovato, y más. Fundó SB Projects y ha incursionado en producción musical, televisión y cine. Desde hace cuatro años asumió el cargo de CEO de Hybe America y es miembro de una compañía surcoreana que es hogar de BTS y otras estrellas del K-Pop.

Scooter estuvo casado con la activista canadiense Yael Cohen Braun, y tienen tres hijos, sin embargo, tras siete años de matrimonio, Braun solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.