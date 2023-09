Cris Morena nos habla de la nueva serie juvenil “Te Quiero y Me Duele”

De la creadora de Rebelde Way y Floricienta, nace “Te Quiero Y Me Duele”, una serie que relata profundas historias de amor entre diferentes parejas y todo lo que conlleva el estar enamorado. “La historia nace de la unión de personas de universos paralelos.” declaró Cris Morena.

De Buenos Aires, Argentina para México, Cris Morena nos trae este nuevo proyecto inspirado en el género de telenovela que valora la diversidad, la inclusión y la empatía.

“A mi me pasó una cosa muy real, la primera escena de encuentro entre dos personajes, es idéntica a algo que me pasó a mí, es algo que yo viví. El día que me pasó, llegué al hotel y empecé a escribir en mi cuaderno toda la historia con sentimientos encontrados, con el tiempo logré plasmarla y trabajarla con los autores, mismos que se encargaron de contar la historia más bella y profunda”, comenta Cris.

Jorge Salinas, Erika de la Rosa, Roberto Aguilar y Mar Sordo, son algunas de las personalidades que forman parte del elenco de esta nueva serie original hecha en México. Y tendrá un toque muy característico de Cris, ya que se presentará con canciones originales que cuentan la historia con más de mil palabras.

“Son relatos muy profundos y de romance. Me encanta contar historias de amor”, declaró Cris Morena.



El estreno de esta serie, una de las más prometedoras de la temporada, será el próximo 17 de agosto.