Cristian Castro rompe el silencio: ¿Por qué no quiere ser comparado con Luis Miguel?

La música es un lenguaje universal que suele unirnos, pero también ha sido la causa de comparaciones y polémicas. Cristian Castro y Luis Miguel, dos grandes intérpretes mexicanos, no han sido la excepción.

Durante uno de los conciertos de Luis Miguel en Argentina, como parte de su esperada gira tras cinco años de ausencia, el intérprete de “La Incondicional” no saludó a Cristian Castro, quien se encontraba en primera fila.

El episodio suscitó una serie de especulaciones y rumores. Recientemente Cristian Castro fue invitado al programa de televisión argentino La noche al Dente, emisión en la que habló sobre su relación con Luis Miguel.

Lo que Cristian Castro dijo sobre su relación con Luis Miguel

El conductor, Fer Dente, abordó el tema con ingenio, preguntándole a Castro acerca de su canción favorita de “El Sol”.

Aunque Cristian, con humor, señaló su admiración por Luis Miguel, el tema de la falta de saludo en el concierto fue inevitable. El intérprete de “No podrás” recordó los tiempos en los que ambos compartían momentos amistosos, expresó su desconcierto ante la situación: “sí, andábamos en moto de agua juntos, pasaba por mí y ahora no me quiere saludar, ¿qué pasó?”.

Al referirse a las constantes comparaciones entre ambos, el hijo de Verónica Castro rompió el silencio

“Lo que pasó fue que él es un muchacho muy comprometido y compararlo conmigo es un error injusto para Luis”, dijo. Y continuó: “Creo que es injusto porque el triunfo para él ha sido devastador, ha sido tremendo, no se compara con el mío. Yo he tenido un buen triunfo, y me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado Luismi, toda su carrera, todo lo lindo, toda su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa, y no deberíamos compararlo conmigo para nada, las texturas de las voces quizás, se puede comparar un poco, pero no somos ni siquiera la misma generación, él es del 69 y yo del 74”

Cristian Castro destacó que no le interesa mantener rivalidades y que lo que realmente le duele es la actitud distante de alguien a quien considera un amigo de la infancia.

Adicionalmente, en la entrevista, algo que capturó la atención fue el acento argentino que Castro usó. Esto provocó algunas críticas en las redes sociales.