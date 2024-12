¿Cuál es la nueva película navideña de Lindsay Lohan? Elenco completo y todos los detalles (¡sale Taylor Swift!)

Las películas navideñas son de los estrenos más esperados de la temporada. “Nuestro secretito” o “Our little secret”, protagonizada por Lindsay Lohan, se convirtió en pocas horas en la película más vista en Netflix, una de las plataformas de streaming con mayor número de suscriptores en México.

Esta producción navideña se ha convertido en el tema de conversación tanto por la actuación de Lohan, como por incluir una escena inesperada en la que aparece Taylor Swift.

¿De qué trata “Nuestro secretito”?

“Nuestro secretito” sigue la historia de Avery, interpretada por Lindsay Lohan, quien enfrenta una Navidad llena de sorpresas cuando visita a la familia de su novio. La tensión aumenta cuando descubre que la hermana de su novio está saliendo con Logan, su exnovio. La trama despliega un drama de secretos y situaciones cómicas mientras ambos intentan mantener su pasado bajo envoltura.

Elenco de “Our little secret”

Junto a Lindsay Lohan, quien interpreta a Avery, Ian Harding asume el papel de Logan. Kristin Chenoweth y Tim Meadows en roles secundarios que añaden más profundidad y humor a la historia, junto con otros talentos como Jon Rudnitsky, Katie Baker, y Jake Brennan.

¿Taylor Swift en la película de Lindsay Lohan? (Spoiler alert!)

La película navideña de Lindsay Lohan que ha causado furor entre los swifties, es decir los fanáticos de Taylor Swift, debido a una escena en la que aparece la intérprete de “Karma”.

En el intro de la cinta, se hace un recuento de los hechos históricos más relevantes en los últimos años, en el cual se incluye lo mismo la fotografía de un agujero negro, la misión a marte, la irrupción de la inteligencia artificial, el campeonato mundial de Argentina, la coronación del rey Carlos y… la música de Taylor Swift.

Breve biografía de Lindsay Lohan

Lindsay Lohan, nacida el 2 de julio de 1986 en Nueva York, es una reconocida actriz, cantante y empresaria. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo infantil y actriz en la telenovela “Another World”.

Su gran oportunidad llegó con el remake de Disney “The Parent Trap”. A lo largo de los años, Lindsay se ha consolidado como una estrella de cine con películas que se convirtieron en clásicos como “Mean Girls” y “Freaky Friday”, además de incursionar en la música.

¿Lindsay Lohan tiene una gemela?

A pesar de su memorable papel como gemelas en “The Parent Trap”, Lindsay Lohan no tiene una hermana gemela en la vida real. Este papel doble es uno de los más icónicos de su carrera, donde demostró su versatilidad actoral desde una edad temprana, fue este papel el que dejó a muchos espectadores con la impresión duradera de que tenía una gemela, y alimentó la imaginación colectiva con historias al respecto.

¿Quién es quién en su familia? Padres y hermanos

Lindsay es la hija mayor de Dina y Michael Lohan. Tiene tres hermanos menores: Michael Jr., Aliana y Dakota, todos involucrados en diversos grados en el mundo del espectáculo. La dinámica familiar ha sido compleja y se mantuvo bajo el escrutinio público debido a diversos conflictos.

¿Lindsay Lohan tiene hijos?

Lindsay Lohan anunció su primer embarazo en marzo de 2023 y dio la bienvenida a su hijo Luai Shammas en julio del mismo año, fruto de su relación con Bader Shammas.

¿Quién es el esposo de Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan está casada con Bader Shammas, un empresario con quien contrajo matrimonio en secreto en Dubái el 3 de abril de 2022. La pareja mantiene un perfil bajo, por lo que comparten pocos detalles de su vida privada.

Principales películas de Lindsay Lohan

Lindsay ha protagonizado una variedad de películas que han marcado su carrera, desde dramas adolescentes como “Mean Girls” y “Confessions of a Teenage Drama Queen” hasta comedias y thrillers como “Freaky Friday” y “I Know Who Killed Me”. Más recientemente, “Falling for Christmas” y “Nuestro secretito”.

“Nuestro secretito” marca el regreso triunfal de Lohan al centro de atención en el género de comedia romántica, mientras refuerza cómo la música puede ser un personaje emocional en el cine, al conectar con la audiencia de maneras profundas y memorables. “Nuestro secretito” está disponible en Netflix, donde continúa cautivando a audiencias globales con su mezcla de humor, romance y espíritu navideño.