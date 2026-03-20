¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor

Chuck Norris murió a los 86 años, según confirmó su familia en un comunicado en el que informó que el actor falleció “repentinamente” la mañana anterior, rodeado de sus seres queridos y en paz. Sin embargo, no revelaron de qué falleció ni compartieron una causa oficial de muerte, ya que pidieron privacidad en este momento.

Entre sus películas más famosas destacan The Way of the Dragon , Missing in Action, Code of Silence y The Delta Force. Estos títulos lo consolidaron como una de las grandes estrellas del cine de acción, mientras que su papel en Walker, Texas Ranger amplió todavía más su fama a nivel internacional.

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Lo que se sabe de su fallecimiento

El medio estadounidense TMZ publicó que Chuck Norris fue hospitalizado en Kauai, Hawái, tras una “emergencia médica” ocurrida en las 24 horas previas, pero señaló explícitamente que no se conocía la naturaleza de esa emergencia. También reportó que, poco antes, Norris había estado entrenando en la isla y que se encontraba de buen ánimo.

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Después de su fallecimiento, la familia confirmó que su muerte fue repentina, recordó que muchos ya sabían de su reciente hospitalización y agradeció las oraciones, pero pidió mantener en privado las circunstancias. No dio una causa médica específica ni explicó qué ocurrió exactamente en Hawái. Reuters también indicó que no se revelaron más detalles sobre la causa de muerte.