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¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor

La familia de Chuck Norris confirmó la muerte del actor y leyenda de las artes marciales, falleció a sus 86 años

Marzo 20, 2026 • 
Tania Franco
¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor

Boris Spremo/Toronto Star via Getty Images

Chuck Norris murió a los 86 años, según confirmó su familia en un comunicado en el que informó que el actor falleció “repentinamente” la mañana anterior, rodeado de sus seres queridos y en paz. Sin embargo, no revelaron de qué falleció ni compartieron una causa oficial de muerte, ya que pidieron privacidad en este momento.

Entre sus películas más famosas destacan The Way of the Dragon , Missing in Action, Code of Silence y The Delta Force. Estos títulos lo consolidaron como una de las grandes estrellas del cine de acción, mientras que su papel en Walker, Texas Ranger amplió todavía más su fama a nivel internacional.

¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor

Getty Images.

Lo que se sabe de su fallecimiento

El medio estadounidense TMZ publicó que Chuck Norris fue hospitalizado en Kauai, Hawái, tras una “emergencia médica” ocurrida en las 24 horas previas, pero señaló explícitamente que no se conocía la naturaleza de esa emergencia. También reportó que, poco antes, Norris había estado entrenando en la isla y que se encontraba de buen ánimo.

¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor

Getty Images.

Después de su fallecimiento, la familia confirmó que su muerte fue repentina, recordó que muchos ya sabían de su reciente hospitalización y agradeció las oraciones, pero pidió mantener en privado las circunstancias. No dio una causa médica específica ni explicó qué ocurrió exactamente en Hawái. Reuters también indicó que no se revelaron más detalles sobre la causa de muerte.

Hollywood
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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