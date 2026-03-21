¿De qué murió Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros?

Nicholas Brendon, actor recordado por interpretar a Xander Harris en Buffy, la cazavampiros, murió a los 54 años, según confirmó su familia este 20 de marzo. En su mensaje, sus seres queridos señalaron que el actor falleció mientras dormía “por causas naturales”, sin ofrecer más detalles sobre una condición médica concreta.

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La noticia generó conmoción entre los fans de la serie, donde Brendon se convirtió en uno de los personajes más queridos gracias a su participación a lo largo de casi toda la historia. En años recientes, el actor había enfrentado distintos problemas de salud, entre ellos un infarto previo, un defecto congénito del corazón y cirugías de columna, aunque esos antecedentes no han sido vinculados oficialmente como la causa directa de su muerte.