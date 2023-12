Demi Lovato se comprometió con Jordan Jutes: esta es su historia de amor

Tras poco más de un año de una relación sentimental Demi Lovato y Jordan Jutes han decidido llevar su amor al siguiente nivel al comprometerse en matrimonio.

La noticia fue revelada a la revista People, confirmando que la propuesta tuvo lugar el pasado sábado 16 de diciembre en una ceremonia “personal e íntima” donde Jutes, músico y ahora prometido de la cantante, entregó el anillo a Demi.

Jordan Lutes es un compositor y músico canadiense que se cruzó en el camino de Demi Lovato antes del lanzamiento de su octavo álbum, titulado “Holy Fvck”, en 2022. El encuentro que marcó el inicio de su historia de amor ocurrió durante la colaboración del tema musical “Substance”, coescrito por la ahora pareja.

Fue ese mismo año que la pareja comenzó una relación sentimental, pues Demi confesó haberse sentido atraída por Jordan desde el primer encuentro. En agosto de 2022 la revista People dio a conocer que al público que ambos artistas estaban juntos, y estos hicieron su primer aparición pública en la alfombra roja de la gala previa a los Grammy 4 de febrero de este año.

El anuncio del compromiso

Mediante redes sociales la cantante Demi Lovato y el músico Jordan Jutes compartieron la noticia de su compromiso. Fue el canadiense que mediante una publicación en Instagram, compartió una foto de la propuesta y expresó sus sentimientos hacia Lovato.

“Ayer le pregunté a mi mejor amiga si quería casarse conmigo, y ella dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti, y gracias a Dios, ahora nunca tendré que hacerlo. Sintiéndome como el hombre más afortunado en este momento. Estoy tan enamorado de ti @ddlovato”, escribió Jutes, acompañando la publicación con una imagen de la propuesta y la radiante pareja.

En esa misma red social, Demi compartió la misma imagen que su prometido, poniendo como descripción unas palabras para Jutes.

“Sigo sin palabras, anoche fue la mejor noche de mi vida, y no puedo creer que voy a casarme con el amor de mi vida @jutesmusic... Mi amor, estoy más que emocionada de casarme contigo. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad, y no puedo esperar para amarte y cuidarte para siempre. Brindemos por el resto de nuestras vidas. Te amo, mi amor”, expresó Lovato,

Los fanáticos y seguidores rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación para la feliz pareja, deseándoles amor y felicidad en esta nueva etapa de sus vidas. La noticia del compromiso ha sido recibida con entusiasmo y apoyo, y los fanáticos esperan con expectación los detalles de la próxima boda.