Descubre los estrenos exclusivos de Adrenalina Pura+ este mes

El canal de streaming continuará con su misión de traer a sus usuarios lo mejor de la acción, el thriller y el terror, además de propuestas interesantes de otros géneros diversos

Enero 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
unnamed (3).png

Entre los títulos exclusivos que llegan este mes podrán encontrar figuras de series icónicas, rostros conocidos de Hollywood e incluso un ganador del Oscar, con historias que les mantendrán pegados a sus pantallas.

El 1 de enero regresa “Californication” en exclusiva, esta serie estrenará una temporada completa por semana y en todas podremos ver a David Duchovny, el popular Mulder de “The X-Files”, en el papel de un escritor en crisis y promiscuo que se droga y bebe, cuya vida profesional es complicada debido a que atraviesa una crisis creativa que se combina con su caótica vida personal, donde intenta ser un padre para su hija.

Otro estreno destacado es el de la película “El último contrabando”, la cual tiene como protagonista a Jeff Fahey (Frank Lapidus den la serie de culto “Lost”), interpretando a un infante de marina retirado y extraficante de marihuana se ve obligado a regresar al juego para salvar a su esposa enferma, su hogar y su negocio. Llega el 15 de enero en exclusiva.

El 29 de enero arriba una buena combinación de thriller y acción con “El mensajero”, cinta en la que participa Gary Oldman (ganador del Oscar por “Darkest Hour”). El galardonado actor le da vida esta vez a Ezequiel Mannings, un criminal que busca matar a la única persona dispuesta a testificar en su contra, para lo cual contrata a un misterioso mensajero con el plan de entregar una bomba. Persecuciones y un ejército de asesinos despiadados es lo que ofrece esta producción de Reino Unido.

Además de producciones de ficción con historias atrapantes y emocionantes, el canal de streaming presenta en enero nuevos capítulos de su programa documental de investigación criminal “CSI Miami: Casos Reales” y una nueva temporada completa de “Rio Shore”, reality show en el que la fiesta y el desenfreno son el pan de cada día de sus peculiares protagonistas.

Estos son todos los estrenos disponibles en Adrenalina Pura+ durante enero:

“Californication” (Temporada 1 completa), 1 de enero

“CSI Miami: Casos Reales” (Episodio 9, Temporada 1), 1 de enero

“Californication” (Temporada 2 completa), 8 de enero

“Rio Shore” (Temporada 3 completa), 8 de enero

“CSI Miami: Casos Reales” (Episodio 10, Temporada 1), 8 de enero

“Californication” (Temporada 3 completa), 15 de enero

“El último contrabando”, 15 de enero

“Californication” (Temporada 4 completa), 22 de enero

“La noche de la bruja”, 22 de enero

“Ride Like a Girl”, 26 de enero

“Breaking at the Edge”, 27 de enero

“Pawn Sacrifice”, 28 de enero

“Californication” (Temporada 5 completa), 29 de enero

“El mensajero”, 29 de enero

