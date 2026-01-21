Suscríbete
Descubre los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

El cantante mexicano reconocido por su potente voz y su estilo romántico está de regreso en el Auditorio Nacional en los días 10 y 11 de marzo de 2026

Enero 21, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
cristian-castro-estudios-secundaria.jpg

Cristian Castro

Instagram @vrocastroficial

El regreso de Cristian Castro representa una oportunidad única para que los fans revivan los grandes éxitos que marcaron su carrera y que lo consolidaron como uno de los intérpretes más importantes de su generación. A lo largo de los años, su voz y sus letras han sido la banda sonora de historias de amor, desamor y nostalgia, conectando con públicos de distintas edades.

Durante el concierto, el cantante interpretará temas inolvidables como “Azul”, “Por amarte así”, “Lloran las rosas”, “Nunca voy a olvidarte” y “No podrás”, canciones que han acompañado a distintas generaciones y que siguen siendo referentes del pop romántico en español. El repertorio promete un recorrido por los momentos más memorables de su trayectoria, en un formato íntimo pero poderoso, respaldado por la acústica y el simbolismo del Auditorio Nacional.

Además de celebrar su legado musical, estas presentaciones confirman la vigencia de Cristian Castro en la escena actual, demostrando que sus canciones siguen despertando emociones y llenando recintos. Su regreso a este escenario no solo es un reencuentro con su público, sino también un homenaje a una carrera que ha sabido mantenerse en el gusto del público a lo largo del tiempo.

La venta de boletos ya comenzó y no te puedes quedar sin el tuyo.

Estos son los precios del Auditorio Nacional.

PREFERENTE A: $4,670

PREFERENTE B: $4,085

PREFERENTE C: $3,800

PREFERENTE D: $3,510

LUNETA A: $2,574

LUNETA B: $2,225

LUNETA C: $1,990

BALCÓN A: $3,275

BALCÓN B: $3,040

BALCÓN C: $2,810

PRIMER PISO A: $1,755

PRIMER PISO B: $1,580

PRIMER PISO C: $1,465

PRIMER PISO D: $1,345

SEGUNDO PISO A: $1,160

SEGUNDO PISO B: $1,055

SEGUNDO PISO C: $880

SEGUNDO PISO D: $760

DISCAP: $1,755

Con dos noches cargadas de mucha emoción, Cristian Castro promete ofrecer un espectáculo que quedará en la memoria de sus seguidores, más allá de las modas, las buenas canciones y las voces icónicas siguen teniendo un lugar privilegiado en el corazón del público.

Cristian Castro
