Diego Boneta confirma su separación de Renata Notni tras 5 años juntos

A una semana de que comenzaron los rumores de que los actores habían terminado su relación, el actor Diego Boneta confirmó que su historia juntos llegó a su fin.

En entrevista con Despierta América, Diego abordó la situación por primera vez, y sin rodeos expresó, “todo bien, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo. La verdad es que Renata es una mujer increíble”.

Diego Boneta explicó que la decisión fue mutua y que a pesar de que decidieron tomar caminos diferentes, el cariño y el respeto entre ambos siguen intactos.

“Hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, es una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no. Y eso está bien.. y dentro de todo, creo que fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor”.

Cabe recordar que fue en 2021 cuando hicieron oficial su relación, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo, compartieron juntos momentos en público como viajes, alfombra rojas y más.