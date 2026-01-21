Suscríbete
Dolly Parton une fuerzas con cuatro superestrellas al lanzar la nueva versión de un clásico suyo

Dolly Parton comparte una nueva versión de “Light of a Clear Blue Morning” junto con Miley Cyrus, Lainey Wilson, Queen Latifah y Reba McEntire, y las ganancias apoyarán la investigación del cáncer pediátrico en el Hospital Infantil Monroe Carell Jr.

Enero 21, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
El ícono de la música country lanzó una nueva versión de su éxito de 1977, “Light of a Clear Blue Morning” con su ahijada Miley Cyrus, y tres otras estrellas de la música; Lainey Wilson, Queen Latifah y Reba McEntire.

“Escribí ‘Light of a Clear Blue Morning’ durante una época en la que buscaba esperanza, y 50 años después, ese mensaje sigue siendo igual de cierto. Al celebrar mi 80 cumpleaños, esta nueva versión es mi manera de usar lo que he recibido para iluminar el futuro, especialmente al compartirlo con mujeres realmente increíbles”, dijo la cantante.

En una publicación que Parton compartió en Instagram, anunciando la colaboración de esta canción, también escribió: “Las ganancias de esta grabación y video musical, beneficiará la investigación del cáncer pediátrico en el Hospital Infantil Monroe Carell Jr. en Vanderbilt en Nashville, Tennessee”.

La versión original de “Light of a Clear Blue Morning” se lanzó en el álbum de 1977 “New Harvest… First Gathering” y alcanzó a estar dentro de las listas de Billboard Hot Country Songs y Billboard Hot 100.

Vanessa Villalba Alcocer
