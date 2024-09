El actor Edward Castillo nos habla de su papel en “Fugitivas”

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Me encuentro muy feliz y motivado, veo que el trabajo y esfuerzo de años poco a poco está dando frutos y eso me genera una paz inexplicable.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

Disfruto retarme todos los días, crecer en todos los aspectos tanto físicos, emocionales, personales y laborales. Me encanta descubrir nuevas formas de ver la vida, llenarme de conocimiento y ponerlo en práctica. En pocas palabras me fascina ser una persona nueva cada día, una persona que avanza conforme el conocimiento que adquiere y los errores que comete. También disfruto unos buenos tacos.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Lo importante que es disfrutar el proceso y que los fracasos son importantes para crecer, siempre y cuando aprendas de ellos. Pero lo que más me hubiera gustado aprender antes es que un día más de vida es una oportunidad nueva para mejorar, todo está en tu garra y fuerza interna.

¿Cómo te describirías actualmente?

Alguien muy feliz, agradecido con la vida y enfocado en la misma. Me encanta la idea de priorizar mi paz, que el ruido del mundo me afecte lo menos posible y tratar de contagiar algo de esa paz a los míos.

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

Es difícil encontrarle el título a algo que es parte de un todo y que aparte no sé en qué va a terminar. Pero eligiendo solo ciertos aspectos de este momento de mi vida, lo titularía como “Con garra, inteligencia y esfuerzo persigue tu paz”.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

Tengo muchas cosas que agradecer, pero dentro de las más importantes están la oportunidad que se me ha dado para dedicarme a lo que más amo, que son las artes. También agradezco tener una familia sanguínea y no sanguínea, hermosa, que me apoya y siempre me motiva a salir adelante.

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

El reto personal más grande que tengo actualmente es incursionar en otros formatos de actuación como las series, el cine y el teatro profesional. También algún día me encantaría lograr unir mis dos más grandes pasiones que son la música y la actuación, ya sea con una serie musical o un musical en sí. No sé qué me deparé la vida, pero lo que sí sé, es que voy a trabajar todos los días para lograr estos retos que tengo.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

No tengo otra cosa que decirles más que gracias infinitas. Son una parte muy importante de mi vida profesional, espero seguir trasmitiéndoles emociones con cada cosa que hago y me encantaría seguir siendo parte de sus vidas como ellos los son de la mía.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

Depende de en qué país me quieran ver, sé que aún se siguen trasmitiendo en diferentes países las producciones anteriores en las que he participado como “Pienso en ti” o “Minas de Pasión”. Pero lo más reciente es “Fugitivas” una producción de TelevisaUnivision que está todos los días a las 8:30 pm por el canal de las estrellas y en la plataforma VIX. También pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales, al igual que en varias de las novelas de TelevisaUnivision.

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

Me pueden encontrar en Instagram, X y TikTok como Edward Castillo y también en las plataformas digitales de música, como Spotify, YouTube, Apple Music, etc. Me van a encontrar como Edward Castillo, síganme y vuélvanse parte de esta joya de familia que somos.