Entretenimiento

El caso real que inspiró “El Conjuro 4: últimos ritos”

La cinta se basó en un caso que los Warren nunca pudieron resolver

September 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
el-conjuro-4-cine.jpg

El Conjuro 4 ha llegado a todas las salas de cine en México; esta película de terror está basada en los detectives paranormales que se enfrentaron a la muñeca Anabelle, pero ahora la historia nos lleva a la familia Smurl, que se mudó a una casa en Pensilvania con sus cuatro hijas y al poco tiempo empezaron a vivir sucesos escalofriantes.

La historia real cuenta que Jack y Janet Smurl se mudaron a una casa en West Pittston, Pensilvania, con sus dos hijas pequeñas, y poco después nacieron unos gemelos. Todo estaba con normalidad hasta que comenzaron a notar cosas extrañas en la casa, como golpes en las paredes y olores desagradables sin explicación.

La familia afirmó ver cómo una fuerza invisible levantó a su perro y lo arrojó por la sala, desde ese momento comenzaron las tragedias. Janet Smurl sufrió un infarto tras presenciar gritos en la noche y sombras oscuras que paseaban por los pasillos, ante todo esto, decidieron contactar a los detectives Lorraine y Ed Warren.

La historia paranormal de la familia llamó la atención de los personajes protagonistas de las películas de El Conjuro, y aseguraron que en la casa convivían cuatro presencias: una anciana, una joven violenta, un hombre que había muerto en el lugar, y un demonio que manipulaba a otros con el fin de destruir a la familia.

Las actividades paranormales no se detuvieron y la familia tuvo que mudarse de casa, y supuestamente todo se acabó luego de la intervención de la Iglesia Católica, que realizó un exorcismo.

El Conjuro 4 Cine
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
